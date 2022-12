Maroc : Plusieurs explosions dans le dépôt de propane à Mohammedia

Plusieurs explosions ont été entendues, en début de soirée, à Mohammedia, après que les citernes au niveau des dépôts de propane ont pris feu, non-loin du port de la ville. Des flammes et un grand incendie ont été déclenchés, nécessitant l’intervention urgente de plusieurs dizaines d’agents de la Protection civile, a rapporté la chaîne de télévision 2M. Selon la correspondante sur place, la situation a nécessité une coupure d’électricité dans le périmètre des déflagrations, couvrant notamment le secteur résidentiel de cette partie de la ville.

Explosion dans un dépôt de gaz propane au port de Mohammedia : les premiers éléments par notre envoyée spéciale sur les lieux de l'incident ⬇️ pic.twitter.com/fIABlVdTgc — 2M.ma (@2MInteractive) December 22, 2022

Les circonstances de l’explosion ne sont pas encore connues. Pour l’heure, seules des images et des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent la dangerosité de la déflagration et du feu qui a suivi. Les dégâts matériels et éventuellement humains n’ont pas encore été répertoriés.

انفجارات قوية بمستودع تخزين الغاز بالمحمدية والجهود متواصلة لاحتواء الحرائق التي اندلعت منذ الساعة السابعة من مساء اليوم. pic.twitter.com/Mwa1zYCUsP — 2M.ma (@2MInteractive) December 22, 2022

D’autres sources médiatiques suggèrent qu’il s’agirait d’un accident causé par une fuite de gaz. Pour le moment, les autorités locales et les pompiers tentent toujours de maîtriser la propagation des flammes.