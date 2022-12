Maroc : L'encours global des M-Wallets en hausse de 158% en 2021

L'encours global des M-Wallets émis par les établissements bancaires et de paiement est passé de 2,44 millions à fin 2020 à 6,3 millions à fin 2021, soit une progression de 158%, ressort-il de la troisième édition du rapport annuel de la Stratégie nationale d'inclusion financière (SNIF). A fin 2021, un total de 19 offres M-Wallets sont présentes sur le marché dont 13 émises par des établissements de paiement, indique ce rapport, préparé par les parties prenantes de la SNIF sous la coordination de BAM et du ministère de l’Economie et des finances.

Du côté des usages, le nombre de transactions effectuées par M-wallet s’est établi à 4,9 millions contre 1,4 million d’opérations enregistrées en 2020 pour un montant total de 1,1 milliard, contre 443 millions de dirhams en 2020, précise la même source, soulignant que l’analyse de la structure de ces transactions fait ressortir une prépondérance des opérations de paiement de factures et de recharges téléphoniques (73% en nombre et 44% en montant) suivies par les transferts P2P (19% en nombre et 44% en montant).

Courant 2021, Bank Al Maghrib a veillé à l’opérationnalisation des différents comités et instances de gouvernance du projet national portant sur le Paiement Mobile. A ce propos, et dans le cadre de l’amélioration continue, une mise en œuvre des évolutions technico-fonctionnelles a été opérée par le Switch mobile. En outre, il a été procédé à la mise en place et l’adoption d’une charte des réclamations et de gestion des litiges par l’écosystème.

Afin d’améliorer l’accessibilité du paiement mobile et améliorer le modèle économique proposé, un ensemble d’actions a été entrepris principalement le maintien du taux d’interchange unique à 0,40 % HT, avec la possibilité de l’ajuster pour des secteurs qui bénéficient de taux d’interchange plus avantageux au titre des paiements monétiques ( 0.2% HT pour les paiements fournisseurs FMCG et les pétroliers), en plus du lancement des travaux relatifs à la mise en place d’un processus e-KYC suite à la lettre circulaire de Bank Al Maghrib.