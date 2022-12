Main-d’œuvre : Le Maroc à la 61e place du classement de Manpower

Le groupe Manpower, spécialisé dans le conseil en ressources humaines et le recrutement, a publié il y a quelques jours, la neuvième édition de son classement mondial de la main-d’œuvre. Un indice conçu pour aider les organisations à relever les défis lié à cette question, en fournissant des informations sur la disponibilité, les coûts, la productivité et les environnements réglementaires de la main-d'œuvre dans plus de 60 pays.

Le rapport classe ainsi le Maroc à 61e position. Le royaume figure aussi à la 33e place du classement régional. La partie dédiée au Maroc indique que la proportion de la main d’œuvre informelle atteint 76%. Ainsi, pour ce qui est de la disponibilité, la même source souligne que la main-d’œuvre marocaine est formée par plus de 12,06 millions de personnes, dont 14% maîtrisent la langue anglaise et 8,62% sont hautement qualifiés. Le document note que 74,60% des enfants d'âge secondaire sont inscrits à l'école, alors que le taux d'alphabétisation déclaré atteint 73,8%.

Pour la régulation, le document note que la sous-traitance reste «non autorisée» dans le pays, tandis que le Maroc est classé 65e en terme de liberté économique. Pour le rapport coût-efficacité, l’indice explique que «le coût déclaré de faire des affaires représente 3,60% du revenu national brut par habitant».

Le Maroc se place également au 59e rang pour ce qui est de la préparation au travail à distance. Le document ajoute que l’aptitude au télétravail pour le cas du pays atteint 18,86% alors que 84,12% des ménages utilisent internet et que 64,20% des ménages disposent d’un ordinateur.

Sur le continent africain, l’Afrique du Sud (14e mondial) arrive au premier rang, sachant que seuls le Maroc et l’Afrique du Sud figurent dans ce classement.