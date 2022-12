Maroc : Youssef Benhajjou, heureux gagnant du talent-show Starlight sur 2M

A l’âge de 21 ans, Youssef Benhajjou a été consacré nouvelle star de la chanson marocaine, lors du prime final de l’émission Starlight, mardi 20 décembre. Les votes du jury et du public ont convergé en choisissant majoritairement le même candidat. En effet, il a été «difficile pour le jury de départager les finalistes, tous aussi talentueux que surprenants» et «c’est finalement de vote du public qui aura eu le dernier mot», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

Natif de Salé, l’heureux gagnant a été sélectionné en finale avec quatre autres candidats. «A l’issue de huit semaines de rude compétition, pleines de rebondissements, de partage et de moments intenses de stress et de joie, il a brillé par son talent, son élégance, sa voix unique et son esprit de compétition», a ajouté la même source. En plus de Youssef Benhajjou, Anas Hottam, aussi de Salé, a été «le premier à le féliciter et figure parmi les grandes révélations de cette première édition».

De Casablanca, les candidats Bouthaina Mawfik et Achraf Fquihi, 27 ans, ont par ailleurs «donné le meilleur d’eux-mêmes à travers une diversité d’interprétations à chaque prime». Quant à Mohamed Atef, 25 ans, spécialiste du chant hassani, «il a représenté avec brio sa ville de Laâyoune», indique le communiqué.

Avec cette victoire, une carrière s’ouvre pour Youssef Benhajjou, déjà issu d’une famille d’artistes et maîtrisant plusieurs instruments (piano, guitare et luth). Il a dédié sa consécration à sa famille et à son défunt père, «dont le décès l’a bouleversé et l’a poussé à se réfugier dans le chant et la musique». Avec une grande émotion, il a reçu son prix, acclamé par le jury, le public et les finalistes.

Starlight 2022 s’achève ainsi achevée avec un palmarès incontesté, parmi plus de 3 000 inscrits au casting à travers tout le Maroc. L’émission a révélé 60 de ces talents, dont un seul a pu «toucher la lumière» et être la star de cette édition.

Auprès des télespectateurs, le talent-show a cumulé une audience de 8 542 000 en finale, soit une part d’audience de 47%. «L’émission a également explosé les compteurs sur les réseaux sociaux avec plus de 100 millions de vues sur les réseaux sociaux», selon le communiqué.