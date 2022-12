Catastrophes naturelles : La Banque mondiale salue l'approche du Maroc

La Banque mondiale a salué, cette semaine, l’approche marocaine en termes de résilience des villes face aux catastrophes naturelles. Dans un article publié mardi sur son site, l’institution rappelle que les villes marocaines, qui contribuent à plus de 75% du produit intérieur brut (PIB) du pays, sont de plus en plus vulnérables aux risques naturels et climatiques», alors qu’on estime que leurs effets cumulés coûtent au royaume plus de 575 millions de dollars par an.

L’institution financière souligne, cependant, que «le gouvernement marocain a pris des mesures décisives pour renforcer la gestion des risques de catastrophe et l’adaptation au changement climatique, tant au niveau national que local». Dans ce sens et en s’appuyant sur «une collaboration de longue date en matière de gestion des risques de catastrophe entre le gouvernement marocain et la Banque mondiale», le ministère marocain de l’Intérieur a sollicité en 2018 une assistance technique afin d’accompagner deux villes dans l’élaboration de stratégies et de plans d’action de résilience urbaine, indique-t-elle. Un choix qui s’est porté sur Fès et Mohammedia, deux villes «exposées à des risques de catastrophe et des aléas climatiques différents».

L’élaboration des stratégies de résilience urbaine de Fès et de Mohammedia s’est étendue entre 2019 et 2021 et a reposé sur une «approche participative mobilisant une pluralité d’acteurs, allant de la société civile et du monde de la recherche aux ministères d’exécution et aux organismes techniques, avec la création de comités de pilotage au niveau local», se félicite la Banque mondiale.

«Afin d’élargir cet exercice pilote et de soutenir la généralisation des mesures de gestion du risque de catastrophe et d’adaptation au climat à l’échelle locale, le ministère de l’Intérieur a conçu, avec le soutien de la Banque mondiale, le Guide pratique de résilience urbaine pour les villes marocaines. Destiné aux décideurs et au personnel technique des municipalités, ce guide fournit des conseils, étape par étape, sur les processus, les outils et les ressources nécessaires pour élaborer des stratégies et des plans d’action solides en matière de résilience urbaine», ajoute la même source.