«Le Bleu du caftan» parmi les 15 opus retenus pour l'Oscar du meilleur film étranger

«Le Bleu du caftan», long-métrage réalisé par Maryam Touzani, a été dévoilé comme comptant parmi les 15 œuvres cinématographiques retenues par l’Academy award, pour l’Oscar du meilleur film étranger. En septembre dernier, il a été choisi pour représenter le Maroc aux Oscars, par une commission composée de professionnels du cinéma marocain. Cette année, il est le seul film arabe et africain à figurer sur cette liste. Il est aussi le deuxième film marocain jamais retenu sur cette short-list, après «Omar m’a tuer» de Roschdy Zem, en 2011.

Cet opus a été produit par Nabil Ayouch, qui a affirmé que cette reconnaissance internationale représentait une marche supplémentaire franchie par le cinéma marocain, tout en remerciant «ceux qui ont cru dans le film», qui concourrait parmi 93 autres. Le film a, d’autre part, été co-produit par Amine Benjelloun. Au casting figurent Saleh Bakri, Lubna Azabal et Ayoub Missioui.

Ce film raconte l’histoire de Halim et Mina, un couple vivant avec le secret de l’homosexualité du mari et qu’ils ont appris à taire. Les deux personnages tiennent une boutique de caftans dans la médina de Salé. Ils sont rejoints par Youssef, un jeune apprenti qui partage avec son maalem, Halim, la même passion sincère pour la couture. Généralement, sont évoqué les thèmes de la transmission, de la tradition et de l’amour.

«Le Bleu du caftan» se distingue par son langage cinématographique soigneusement imagé, ainsi que son palmarès impressionnant. Ce long-métrage, le deuxième de Maryam Touzani arpès «Adam», a été sélectionné dans les plus grands festivals et vendu dans une trentaine de territoires. A ce jour, il a remporté au moins 21 prix, dont celui de la critique internationale à Canne au cours de l’année et le Prix du jury au 19e Festival international du film de Marrakech (FIFM), tenu du 11 au 19 novembre 2022.