L’ex-ministre Aziz Rabbah lance sa propre enseigne politico-associative

Après avoir rompu le cordon ombilical avec le PJD, Aziz Rabbah se prépare à lancer officiellement son «Initiative». La réunion constituante de la nouvelle enseigne politico-associative est prévue ce samedi 24 décembre à Rabat.

L’ancien ministre sous les gouvernements Benkirane et El Othamni avait précisé que l’«Initiative» vise principalement à «accompagner les jeunes, via l’organisation d’activités intellectuelles et culturelles et ambitionne également de créer des antennes au Maroc et à l’étranger, et d’agir dans le cadre du respect de la constitution et des valeurs nationales unies et unifiantes».

Avant de lever le voile sur son projet, en mai dernier, Aziz Rabbah avait démenti les informations annonçant son départ du PJD, dans le sillage de la défaite des islamistes aux élections du 8 septembre 2021. il avait même réaffirmé son engagement aux côtés des autres cadres du PJD à œuvrer «dans l'effort collectif de l’évaluation, l’ajustement et le renouvellement afin de servir le pays (…) et de redonner au parti la place qu'il mérite dans le paysage politique avec une nouvelle direction et de nouvelles priorités adaptées à la phase et à ses défis».

Le lancement officiel de l’«Initiative» intervient alors que le PJD continue d’être englué dans une crise sans précédent. Le retour, en octobre 2021, d’Abdelilah Benkirane aux commandes du parti n’a pas eu, jusqu’à présent, l’effet escompté. En témoigne les défaites des islamistes aux élections partielles organisées dans certaines circonscriptions, comme à Aïn Chock à Casablanca, Safi, Guercif, Driouech, Al Hoceima et Meknès.