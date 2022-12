Président de la CAF : Le succès du Maroc en Coupe du monde n'est pas le fruit du hasard

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) a remercié, ce mercredi, l'équipe nationale marocaine pour son succès en Coupe du monde 2022 au Qatar. «Le succès du Maroc n'est pas le fruit du hasard. Chacun devrait apprendre de l'expérience marocaine et s'en inspirer», a déclaré le Sud-africain Patrice Motsepe, lors d’une conférence de presse.

«Je n’accepterai jamais qu’une nation africaine ne puisse pas concourir au plus haut niveau mondial», a-t-il dit. «Le Maroc nous a ouvert la porte et nous a rendus fiers. Je suis convaincu que lors de la prochaine Coupe du Monde en 2026, une nation Africaine ira plus loin», a-t-il noté.

Le président de la CAF a ajouté que la Coupe du monde 2022 au Qatar est «une excellente Coupe du monde et la meilleure de tous les temps». «Le Qatar nous a tous rendus fiers. J'ai rencontré l'émir et le père émir et j'ai été témoin de la fierté de la culture nationale», a-t-il déclaré.