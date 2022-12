Célébration des voix féminines africaines à Rabat lors du concert «les nouvelles voix du continent»

Les voix féminines africaines ont été mises en valeur mardi 21 décembre au soir, au théâtre national Mohammed V de Rabat, à l'occasion du concert «les nouvelles voix du continent». Comme le rapporte un communiqué, le public semble avoir été envoûté par la diversité des sonorités et des univers musicaux représentés. L'évènement est communément considéré comme une célébration des voix féminines d'Afrique.

Cet évènement s'inscrit dans le cadre de «Rabat, capitale africaine de la culture», programme initié par le ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication et produit par l’entreprise culturelle ANYA.

Il s’est distingué par la participation de cinq chanteuses venues de divers pays africains à savoir le Kenya, le Cap-Vert, le Sénégal, le Congo Brazzaville et le Maroc, afin de célébrer la richesse culturelle du continent sur les plans linguistique et musical.

Parmis elles, la Kényane Iddy Achieng semble avoir marqué le public avec sa voix dit chaleureuse et ses paroles d'une grande profondeur. Elle a fusionné les rythmes culturels kenyans avec des airs exotiques, ce qui a su dépayser l’audience. L'artiste chante aussi en plusieurs langues dont le dholuo, sa langue maternelle, ainsi que le swahili, le dinka, l’anglais et l’arabe.

La chanteuse Elida Almeida a, quant à elle, a proposé des chansons entraînantes et transmis une énergie positive au public. L’artiste est cap-verdienne, lauréate du prix découvertes RFI en 2015, et a su faire danser le public sur des sonorités aux multiples influences et rythmes.

Originaire du Sénégal, Ramatulaay s’est illustrée par son registre hybride aux influences traditionnelles et contemporaines. Son style afro-fusion et les sonorités africaines proposées par l’artiste, couplé par la bonne humeur de la sénégalaise sur scène, ont également su convaincre le public.

Pour sa part, la chanteuse, danseuse, compositrice et interprète Fanie Fayar, originaire du Congo Brazzaville, a proposé un style unique qui fusionne les rythmes congolais aux sonorités pop, funk, rock, jazz et soul. Sa voix mezzo-soprano, sa finesse musicale et la force de ses paroles ont envoûté l'audience.

De son côté, The Leila a permis au public de découvrir ou redécouvrir les styles musicaux de la région de l’est, à savoir la reggada, le aarfa, le gharnati et le chaabi. Originaire de Oujda, elle a touché l’audience par sa musique entraînante et accessible à tous, tout en l'émerveillant de par ses mélanges harmonieux de musiques traditionnelles, fusionnées avec les influences rock.

Le concert «les voix du continent» a été une occasion formidable pour le public de Rabat de célébrer cinq voix féminines africaines dans le but de promouvoir l’échange culturel et l’amour pour ce continent qui montre regorger de jeunes talents.