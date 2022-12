Le corps sans vie d'un enfant maroco-espagnol découvert à Ceuta

Des agents de la police nationale ont retrouvé, lundi matin à Ceuta, le corps d'un mineur maroco-espagnol de huit ans. Le corps sans vie de Mohamed a été retrouvé après que ses parents, résidant dans le quartier Loma-Colmenar de Ceuta, aient signalé la disparition dimanche soir de l’enfant, rapporte la presse espagnole.

Les premiers résultats de l’enquête laisseraient penser que le décès n'aurait pas été accidentel. Cependant, les agents attendent ainsi les résultats de l’autopsie, «indispensable pour connaître avec certitude les causes du décès de l'enfant». Le corps a déjà été transféré du lieu de découverte au centre d'autopsie et des unités scientifiques de la police y ont travaillé pour examiner d'éventuelles preuves de l'endroit.

La découverte de la dépouille a eu lieu sur une colline, à côté de terrains de sport et d'un parking dans ce quartier de Ceuta, situé à environ 500 mètres de la frontière avec le Maroc et également à proximité du quartier El Príncipe, détaille-t-on. Selon des sources concordantes, Mohamed est sorti dimanche après-midi pour jouer au football avec ses amis, sans jamais rentré à la maison. A la tombée de la nuit, sa famille a commencé les recherches et a alerté les autorités.

La délégation du gouvernement espagnol à Ceuta a publié une déclaration, exprimant son soutien à la famille de l’enfant, ses amis et ses collègues et assurant que les autorités «travaillent pour clarifier dans les meilleurs délais les causes de cette tragédie». «En ces temps difficiles, il ne reste plus qu'à demander le calme et toute la collaboration citoyenne qui peut être apportée», ajoute la même source. Le président de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP) a également exprimé des condoléances «au nom de tous les habitants de Ceuta» à la famille du mineur.

«La perte d'une vie est toujours un événement malheureux, mais s'il s'agit d'un mineur, c'est déjà un drame insurmontable», a-t-il déclaré.