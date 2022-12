Le Maroc va-t-il fournir à l'Ukraine des pièces pour les chars T-72 ?

Le Maroc deviendra-t-il le «premier pays africain» à fournir des armes à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie ? Depuis quelques jours, plusieurs médias nationaux et internationaux rapportent cette information concernant les chars T-72. Certains citent Africa Intelligence, qui a rapporté, il y a deux semaines, que la diplomatie américaine «déjà très active en Europe de l'Est afin de fournir des équipements d'origine soviétique à l'Ukraine», aurait étendu «ses opérations à l'Afrique».

La même source ajoute que «dans le plus grand secret, elle est parvenue à convaincre Rabat de livrer des pièces détachées de blindés T-72 à Kiev». Les sources médiatiques ajoutent ainsi qu’«outre les pièces détachées, les chars de combat principaux T-72B modernisés par la société tchèque Excalibur Army et destinés au Maroc seront détournés vers l'Ukraine».

Un «pont aérien» pour transportés les chars vers l’Ukraine ?

Citant Richard Kubena, directeur commercial de la société tchèque Excalibur Army, elles ajoutent que l’entreprise «est actuellement concentrée sur une commande importante pour la modernisation de jusqu'à 120 chars T-72, qui proviennent d'un pays africain». L'achat de ces chars à expédier vers l'Ukraine serait «effectué par les États-Unis et les Pays-Bas», dans le cadre d'un accord d’un peu plus de 90 millions d'euros, poursuit-on.

Le directeur commercial d’Excalibur Army ajoute que les cinq premiers chars seront reçus la semaine prochaine, et d'ici la fin de l'année, il est prévu de préparer 18 unités pour l'expédition. «Au total, 90 chars T-72 devraient être livrés à l'Ukraine, plus 30 autres en option, qui seront achetés l'année prochaine», conclut-il.

D’autres médias ont cité Rossiskaïa Gazeta en affirmant qu’Excalibur Army «modernisera les chars de l'ère soviétique avant de les remettre à l'armée ukrainienne», ajoutant que ces chars «seront transportés via un pont aérien depuis le Royaume vers l'Ukraine».

Les mêmes sources rappellent qu’Excalibur Army a développé une version modernisée du char T-72 de fabrication soviétique équipé d'imageurs thermiques, de systèmes de vision nocturne et d'un nouveau blindage. La nouvelle mise à niveau tchèque T-72 est équipée d'un kit ERA (Explosive Reactive Armor) monté à l'avant et sur les côtés de la coque ainsi qu'à l'avant et sur le toit de la tourelle.

La modernisation «se fera localement»

Mardi, la forum spécialisé FAR-Maroc, proche de l’armée marocaine, a toutefois démenti les révélations d’Africa Intelligence, pointant une tentative d’impliquer le Maroc dans le conflit russo-ukrainien. «L’information selon laquelle le Maroc apporterait un soutien à l'Ukraine en fournissant des pièces de rechange pour les chars T72 est fausse», tranche-t-elle. «Le Maroc avait obtenu tous les nouveaux chars qu'il avait commandés pour renforcer sa flotte de chars T72 opérés par les Forces Armées Royales, parallèlement à la mise en place de nouvelles unités blindées et au changement de structure des anciennes unités, situation rendant impossible pour le Maroc de céder ses chars ou pièces de rechange à qui que ce soit», explique-t-on.

La même source précise que le royaume «est parvenu à un accord selon lequel le reste des chars sera développé au Maroc au lieu de la République tchèque alors que l'ancienne flotte marocaine sera également développée localement». Elle pointe, par ailleurs, le nombre de chars T72 «en bon état» dont dispose le royaume, annoncé à 40 chars, démentant aussi ce chiffre et rappelant que «même les plus grands services de renseignement internationaux ne peuvent pas donner ce type d'informations, ce qui témoigne d'une méconnaissance de la qualité de l'information et de sa dimension technique».

La page FAR-Maroc rappelle aussi le Maroc avait acquis d'anciens chars T72 de la République tchèque que la société Excalibur Army devait développer en version T72M, avant de les remettre aux FAR et avait fini par obtenir quelques dizaines de ces chars entre 2021 et 2022. «En raison de la forte pression exercée sur l'entreprise pour livrer des chars à l'Ukraine, il a été décidé, après concertation avec le Maroc, que la technologie soit transférée au royaume pour mener à bien le processus de développement au Maroc, que ce soit pour la flotte marocaine de chars T72B ou les nouveaux chars acquis auprès de l'ancien stock tchèque, à condition que d'autres armes fabriquées par l'entreprise soient livrées en compensation du retard. La commande ne constitue en aucun cas un soutien direct ou indirect à une partie au conflit russo-ukrainien», conclut la même source.