Maroc : 6 048 mosquées équipées d'appareils d’efficience énergétique

Le programme de réhabilitation énergétique des mosquées compte désormais 6 048 mosquées équipées d'appareils d'efficience énergétique, selon le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Toufiq. Ce programme correspond à une mise en application de la convention-cadre signée en 2014, entre le ministère des Habous et des affaires islamiques et le ministère de la transition énergétique, financé à la hauteur de 97 millions de dirhams.

Afin d'aller plus loin, Toufiq a affirmé à la chambre des conseillers que des études sont en cours pour équiper 1 980 mosquées supplémentaires avant fin 2023. Pour accompagner ce travail logistique, le ministère a organisé des formations au profit du personnel de l’administration centrale et des services extérieurs, ainsi que des ateliers de sensibilisation en faveur des Imams, des Mourchidines et des Mourchidate. L'objectif étant la prise de conscience des techniques d’efficience énergétique.

Le ministre des Habous et des affaires islamiques a par ailleurs évoqué la mise en place d'un système permettant d'accorder le label de qualité mosquée verte aux lieux de culte bénéficiant de ce programme, selon 5 classes : «mosquée verte standard» pour celles dotées de lampes à basse consommation, «mosquée verte standard+» donnée aux mosquées équipées de lampes à basse consommation et de chauffe-eaux solaires, «mosquée verte standard++» accordée aux mosquées dotées de lampes à basse consommation, de chauffe-eaux solaires et de panneaux photovoltaïques pour produire de l’électricité, «mosquée verte conforme» octroyée aux mosquées respectant dans leur construction le règlement thermique de construction au Maroc (RTCM) et équipées de lampes à basse consommation et «mosquée verte conforme+» réservée à celles respectant dans leur construction le règlement thermique de construction au Maroc (RTCM) et équipées de lampes à basse consommation, de chauffe-eaux solaires et de panneaux photovoltaïques pour produire de l’électricité.

Jusqu’à présent, 1 000 mosquées équipées d’appareil d’efficience énergétique ont été classées, a conclu le ministre, ajoutant que le travail se poursuit pour octroyer les mêmes classes au reste des mosquées bénéficiaires.