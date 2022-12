Le Marocain Managem acquiert des actifs stratégiques au Sénégal, au Mali et en Guinée

Le groupe minier marocain Managem a conclu, lundi 21 décembre, un accord avec la compagnie minière canadienne IAMGOLD Corporation, relatif à l'acquisition d'actifs stratégiques au Sénégal, au Mali et en Guinée. Cet accord permet l'acquisition par le groupe minier de 90% de la société portant le projet Boto relatif à l'or au Sénégal, de l’ensemble des actifs de Diakha-Siribaya au Mali, Boto Ouest, Daorala et Senala Ouest au Sénégal, Karita en Guinée, ainsi que les parts d’IAMGOLD dans coopération Senala, précise un communiqué de Managem.

Les actifs acquis dans le cadre de cette transaction sont collectivement désignés les «Actifs Bambouk». IAMGOLD est une société qui exerce des activités en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l’Ouest. Elle possède trois mines en exploitation : Essakane au Burkina Faso, Rosebel au Suriname et Westwood au Canada.

L’acquisition porte sur 3 gisements contigus et un potentiel de croissance important sur 3 pays voisins et situés dans la très prolifique faille géologique SMSZ (Senegalo-Malienne Shear Zone), avec un potentiel de production à court-terme du projet aurifère Boto dont la réserve est de 50 tonnes et un total de ressources des Actifs Bambouk supérieur à 155 tonnes, fait savoir le communiqué. Le prix de l’acquisition des actifs Bambouk est estimée à 280 millions de dollars US. L’aboutissement de cette opération est cependant soumis à l’obtention de l’aval des autorités gouvernementales en charge des mines du Sénégal, du Mali et de la Guinée.

Le président-directeur général de Managem, Imad Toumi, a déclaré que cette transaction permettra d'enrichir le portefeuille d’actifs de l'entreprise, tout en renforçant son rôle de leader régional dans l’activité or en Afrique et consolidera sa position de top-performer au sein de l’industrie minière africaine. Pour sa part, la présidente du conseil d’administration et cheffe de la direction par intérim d'IAMGOLD, Maryse Bélanger a salué l'expertise dans le développement et l'opération de mines en Afrique du groupe panafricain Managem, au bénéfice de toutes les parties prenantes. Elle a également promis une transition en douceur de la propriété, assurée par les dirigeants d'IAMGOLD.