Tourisme au Maroc : L'ONMT enregistre un taux de reprise de +92%

L'Office national marocain du tourisme (ONMT) présente un bilan 2022 marqué par un tournant dans l'image du Maroc et celui de l'histoire du tourisme marocain, à l'occasion d'une réunion du conseil d'asministration, mardi 20 décembre. L'ONMT dit «miser sur la mise en lumière du Maroc», notamment grâce à l'impulsion que représente le parcours footballistique marocain, afin de relancer le secteur.

Ministre du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor a présidé la réunion de l’office. Elle considère l'année 2022 comme étant marquée «par une forte reprise, consolidée par les différentes actions gouvernementales, et une mobilisation générale de tout l'écosystème touristique», selon un communiqué. Elle a également mentionné le rôle joué par l'ONMT, dès la réouverture des frontières aériennes, en février dernier. Cela a «permis de rebâtir les fondamentaux marketing et commerciaux de la destination Maroc», d'après la même source ; sans oublier les objectifs ambitieux du ministère pour l'année 2023.

Nationalement, le second semestre 2022 a été marqué par la relance de la stratégie de marque du tourisme interne avec deux vagues de la campagne «Ntla9awfbladna», une invitation à explorer notre Maroc à nouveau, redécouvrir ses régions, ses paysages et ses richesses. Au niveau international, la marque «Maroc, Terre de Lumière» s'est vue déployée sur plus de 20 pays, traduisant une amplification sans précédent, partage le communiqué.

Le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir, a pour sa part affirmé que la reconstruction des capacités aériennes était une priorité. A fin octobre 2022, la programmation Maroc par les compagnies régulières et low cost dépasse celle de 2019, avec 82% de ces capacités qui ont été établies sur la base de partenariats avec l’ONMT. L’objectif de capacité pour 2023 est de 8,2 millions de sièges. Les contrats signés avec les partenaires de l'office ont permis un taux de reprise de +92% et de maintenir l’objectif 2023 de 3,9 millions de clients potentiels en plus.

Le retour des grandes manifestations internationales au Maroc a aussi participé à cette impulsion du tourisme marocain, avec notamment l'organisation de 30 évènements accompagnés par l’ONMT : les congrès des voyagistes britanniques (ABTA), allemands (DRW) et israéliens (ITTAA), ainsi que la tenue du comité exécutif de l’organisation mondiale du tourisme en octobre à Marrakech.

D'autre part, le communiqué insiste sur le rôle joué par les exploits des Lions de l’Atlas lors du Mondial 2022 au Qatar dans l’impulsion donnée à la promotion du tourisme marocain. Pour inciter les touristes du monde entier à venir découvrir les valeurs du pays, l’ONMT a immédiatement activé un plan de renforcement de la campagne «Maroc, Terre de Lumière» sur les marchés stratégiques, diffusé un film sur les réseaux sociaux et mobilisé des compagnies aériennes européennes, entre autres.