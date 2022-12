Maroc : Le roi décore les membres de l’équipe nationale de ouissams royaux

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid, a reçu mardi à la salle du trône au Palais Royal à Rabat, les membres de l’équipe nationale de football, après leur brillante prestation à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. Au cours de cette audience, le souverain a décoré le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lakjaâ, l'entraîneur de l'équipe nationale, Walid Regragui, et les joueurs de l’équipe nationale, qui étaient accompagnés de leurs mères, de ouissams royaux.

Le roi a ainsi décoré du Ouissam Al Arch de 2e classe (Commandeur), Fouzi Lakjaâ et Walid Regragui. Le souverain a décoré du Ouissam Al Arch de 3e classe (Officier) les joueurs de la sélection nationale Ghanem Saïss, Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat, Nayef Aguerd (lauréat de l’Académie Mohammed VI de Football), Hakim Ziyech, et Azzedine Ounahi (lauréat de l’Académie Mohammed VI de Football). Le roi a décoré du même Ouissam Abderrazak Hamdallah, Anass Zaroury, Abdelhamid Sabiri, Mounir El Kajoui, Ilias Chair, Zakaria Aboukhlal, Selim Amallah, Abdessamad Ezzalzouli, Sofiane Boufal, Jawad El-Yamiq, Youssef En-Nesyri (lauréat de l’Académie Mohammed VI de Football), Achraf Dari, Walid Cheddira, Ahmed Reda Tagnaouti (lauréat de l’Académie Mohammed VI de Football), Bilel El Khanouss, Badr Benoun, Yahia Attiat-Allah El Idrissi et Yahya Jabrane.

Le roi a, en outre, donné ses hautes instructions pour la remise de décorations royales à l’ensemble du staff technique et médical de l’équipe nationale et ce, en reconnaissance du travail exceptionnel accompli.

Par la suite, le roi, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid, a posé pour une photo-souvenir avec les membres de l’équipe nationale et les mères des joueurs présentes. A cette occasion, les membres de l’équipe nationale ont remis au roi des souvenirs en expression de leur gratitude envers le souverain pour son soutien tout au long de cette compétition mondiale.