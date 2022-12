Maroc : L'équipe nationale de football est arrivée à Rabat

L'équipe nationale de football est arrivée, mardi, à l'aéroport Rabat-Salé, au terme d'une participation historique à la Coupe du Monde Qatar-2022 où elle a terminé à la quatrième place. Le bus transportant le Onze national a commencé a sillonner les rues de la capitale avant la réception accordée par le roi Mohammed VI au Palais royal.

Les Lions de l'Atlas ont gravé leur nom dans les annales du football mondial, avec un parcours époustouflant, marqué par un nul (0-0) face à la Croatie et une série de victoires face à de grosses pointures de ballon rond, en l'occurrence la Belgique (2-0) en phase de poules, avec à la clé une place de leader du groupe F (7 points), puis l'Espagne 3-0 aux tirs au but (0-0 après prolongations) et le Portugal de Cristiano Ronaldo (1-0), en huitièmes et quarts de finale, respectivement.

A bout de forces après ce parcours intense, ils terminent quatrièmes suite à une bataille héroïque face à la France en demi-finale et la Croatie en match de classement.

Des milliers de Marocains se sont rassemblés pour rencontrer les Lions de l’Atlas qui ont marqué l’histoire par leur brillant parcours durant le Mondial 2022.

Des dizaines de milliers de citoyens ont ainsi investi, depuis ce matin, les artères reliant l’aéroport Rabat-Salé aux différentes avenues et places de la capitale qui seront empruntées par le cortège de l’équipe nationale, et ce jusqu’à Bab Essoufara.

Vêtus des maillots de la sélection nationale, drapeaux du Maroc à la main, les citoyens ont tenu à exprimer, dans la spontanéité et l’enthousiasme, leur profonde gratitude à la délégation de l’équipe nationale qui a réussi, par ses exploits durant la Coupe du Monde de football au Qatar, à faire la fierté de tout un peuple.