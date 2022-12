Mondial 2022 : Comment la réussite des Lions donne l’exemple à la jeunesse du Maroc

Pendant quatre semaines, les Marocains ont vécu des moments exceptionnels ayant rythmé la qualification des Lions de l’Atlas aux huitièmes, aux quarts et aux demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une consécration qui a permis de réécrire l’histoire footballistique marocaine, africaine et arabes. Le Onze national a également véhiculé plusieurs valeurs de la société marocaine, comme la solidarité et l’entraide entre joueurs lors des matchs, ou encore la place des parents et des mères marocaines.

Pour le chercheur marocain en sociologie Zakaria Akdid, «il est difficile de séparer le sport de tous ce qui est sociétal», alors que «la société s’accorde sur plusieurs objectifs communs ainsi que les moyens pour les atteindre». «Auparavant, le Marocain ressentait qu’on ne pouvait pas atteindre ces objectifs tracés avec les moyens de bords. Cela entérinait une sorte de sentiment d’infériorité, la croyance de l’inexistence de l’égalité des chances et que la rente est répandue dans la gestion de toutes les choses, dont le sport», rappelle-t-il.

Du football, un système de valeurs, une image des ressources nationales

Le succès de l’équipe nationale lors du Mondial 2022 au Qatar a ainsi «matérialisé cet espoir de réussir». «C’est permettre de rêver et réaliser ce rêve et ce, à travers un sélectionneur national et donc des ressources humaines marocaines et avec nos moyens internes et externes», poursuit l’expert. «Ce qui est important dans cette victoire, c’est qu’elle permet de se rompre avec le sentiment d’infériorité et la croyance que l’autre peut réussir et que l’occident représente la réussite et le summum de l’évolution des valeurs. Des croyances qui se sont invétérées dans notre inconscience», souligne-t-il, ajoutant que «les qualifications de l’équipe nationale ont ainsi permis de voir qu’il y a une possibilité pour que le Maroc marche dans une voie du développement, qui peut être différente de celle des sociétés occidentales, qu’on peut donc aller dans cette voie avec notre système de valeurs et nos ressources et moyens internes».

Rappelant que le Maroc «n’a pas présenté qu’une prestation sportive lors du Mondial mais aussi un système de valeurs, une image des ressources nationales», Zakaria Akdid s’attarde sur l’exemple tracé par les éléments de l’équipe nationale. «L’exemple est toujours important dans le processus de socialisation des individus. Lorsqu’on crée un exemple, ce dernier se transforme en base pour le comportement», explique-t-il.

«Ainsi, le rapport avec la nation, qui était marqué par une crise, va se restaurer et cette crise s’atténuer. Cela permettra peut-être même d’avoir une nouvelle relation avec la nation, bénéfique pour la société marocaine. L’exemple de cette réussite et ce succès va aussi être marketé dans le processus de socialisation, dans les écoles et les centres de formations, avec comme message : nous pouvons faire confiance à nos moyens nationaux, nos écoles, nos institutions,…Cela permettra aussi de renouveler notre confiance en nos produits locaux, nos établissements, nos valeurs.» Zakaria Akdid

Une vague qui «peut impacter psychologiquement tous les citoyens marocains»

Pour sa part, le psychosociologue et professeur de psychologie sociale à l'Université Hassan II de Casablanca, Mohcine Benzakour rappelle que cette réussite n’est pas le fruit du hasard. «C’était tout un travail de fond. Elle a un rapport avec les investissements dans l’être humain et l’infrastructure. Aujourd’hui, nous sommes en train de récolter les fruits de notre travail», ajoute-t-il.

L’expert reconnaît ainsi un impact positif sur la société marocaine. «Lorsqu’on parle de cette réussite et le faite d’avoir vécu tout cela pendant un mois, cela peut impacter psychologiquement tous les citoyens marocains y compris ceux qu’on a toujours espérer qu’ils soient à la hauteur de leurs responsabilités. Je parle de nos responsables, nos jeunes, nos enseignants, nos politiciens,… et toute personne responsable dans un secteur ou d’une activité», enchaîne-t-il. Toutefois, pour l’expert, cela «reste un espoir».

«L’événement lui-même est fabuleux et nous a donné un élan extraordinaire au niveau national et international. On a vécu beaucoup d’émotions. Mais, toujours est-il en tant que scientifique, j’ai un petit doute, car si on laisse passer cette vague de joie et d’émotion, quelles sont les certitudes et les garanties pour qu’on puisse accéder à ce niveau, qui est le nôtre réel, à savoir qu’on peut exceller et qu’on peut être parmi les meilleurs du monde ?» Mohcine Benzakour

Le psychosociologue pointe ainsi une «réalité qui nous empêche d’y arriver et qui doit être touchée». L’expert s’interroge ainsi si «cet élan va-t-il faire en sorte d’arrêter le fléau de la corruption» ou si «cette réussite due aux compétences nationales, à l’amour de la patrie et à l’attachement à notre culture et à nos traditions va-t-elle faire en sorte de réveiller cela en nous ?» Il concède que «l’équipe nationale a donné l’exemple et nos jeunes ont besoin de cet exemple à suivre».

«Si les politiciens et les responsables étaient aussi sincères que l’équipe nationale, vous allez voir la même réaction que le peuple marocain a exprimée envers cette équipe extraordinaire. C’est une question de sincérité et d’honnêteté. Est-ce que cela va être pour autant le cas après cette vague émotionnelle pour le drapeau, l’hymne et l’équipe nationale ? Je l’espère mais je n’ai aucune garantie», conclut-il en appelant à faire en sorte que «cette flemme déclenchée par la réussite du Onze national ne s’éteigne pas».