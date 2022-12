Maroc : Casatramway célèbre ses 10 ans

Inauguré le 12 décembre 2012, le tramway de Casablanca fête ses 10 ans de service. D'après un communiqué de l'entreprise casatramway, il ne cesse depuis de se transformer en un véritable patrimoine de la métropole. Cette même source affirme que le transport représente aujourd’hui un objet social, économique et culturel, qui a accompagné plus de 350 millions de voyageurs dans leur quotidien.

Composé de deux lignes, T1 et T2, ce moyen de transport se veut sécurisé, propre, confortable, fiable et durable, facilitant les déplacements des casablancais à travers les axes essentiels de la ville. Les statistiques de l'entreprise montrent que 86% des non-usagers et plus de 97% des usagers sont prêts à le recommander autour d’eux. Le taux de satisfaction s'élève, lui, à 95%, ce qui permet d'affirmer qu'il jouit d’une image positive, avec 61% des usagers de tramway qui sont réguliers, soit plus de cinq fois par semaine.

Le tramway casablancais semblerait également participer au développement socio-économique de la ville, puisque plus de 55% de ses usagers l'utilisent pour se rendre au travail, selon une étude de casatransport financée par l'AFD. Il est donc également devenu symbole d’embellissement, facilitateur du quotidien des citoyens et accompagnateur du développement durable de la ville.

Sa desserte périphérique permet aux populations plus éloignées un accès rapide au cœur de la métropole, puisque le service relie les grands boulevards, les zones commerciales, en passant par les centres de loisirs et les entreprises. De plus, le coût du ticket est toujours subventionné à 40% par les pouvoirs publics, notamment la commune de Casablanca, ce qui augmente encore son accessibilité.

Il représenterait également un endroit de mixité et de paix sociale, puisque les usagers sont de tout âge, de tous les genres et toutes les catégories socioprofessionnelles. Aussi, très peu de fraudes ou de violences ont été recensées par l'entreprise, qui a équipé ses lignes de postes de commande centralisés, actif 24/24.