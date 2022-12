Migration : 7 Subsahariens trouvés morts près de la frontière maroco-algérienne

Six ou sept migrants subsahariens ont été trouvés morts dans la forêt de Ras Asfour, près de la frontière entre le Maroc et l’Algérie, a rapporté lundi la section Nador de l’Association marocaine des droits humains (AMDH). L’ONG, qui décrit un drame de la migration à la frontière maroco-algérienne, a ajouté que les faits datent de la nuit du 14 décembre.

Parmi les migrants, l’AMHD-Nador évoque le cas d’un mineur tchadien de 17 ans, ajoutant que les dépouilles se trouvent à la morgue de la ville de Jerada. «Le froid et la traque des autorités rendent cette frontière de plus en plus mortelle à cause des fossés creusées qui causent des blessures graves», dénonce-t-elle.

L’AMDH-Nador a demandé l'ouverture d'une «enquête sérieuse pour déterminer les causes de ce drame collectif et pour l'identification des morts avant tout enterrement».

En octobre dernier, la police marocaine a annoncé l’arrestation de deux passeurs présumés originaires d'Afrique subsaharienne, accusés de préparer une tentative d'entrée illégale dans l'enclave espagnole de Melilla, dans le nord du Maroc. Les deux hommes, placés en garde à vue, ont été appréhendés mercredi soir à Oujda. Leur arrestation est survenue quelques heures après l'interpellation de 55 migrants en situation irrégulière, dont 13 mineurs, originaires du Soudan, du Tchad et d'Algérie, entrés illégalement sur le territoire marocain.

Le 24 juin, près de 2 000 migrants originaires du Soudan et d’autres pays d’Afrique subsaharienne avaient essayé d'entrer dans l'enclave espagnole via le poste-frontière de Nador. 23 migrants ont péri selon un bilan officiel marocain, dans le drame migratoire le plus meurtrier jamais survenu lors des nombreuses tentatives de migrants subsahariens de pénétrer à Melilla ou à Ceuta.