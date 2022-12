Italie : Décès d’un Marocain dans l’incendie d’un centre pour migrants

Le centre d’accueil et de rapatriement de migrants de Restinco à Brindisi (Italie) / DR.

Un ressortissant originaire du Maroc est décédé, à la suite d’un incendie dans le centre d’accueil et de rapatriement de migrants de Restinco, à Brindisi, dans la région sud des Pouilles. Mardi 19 décembre, l’agence de presse AGI a rapporté que la victime, à la fin de sa trentaine, avait été intoxiquée par la fumée des flammes parties du dortoir, où un autre migrant avait mis le feu à un matelas, en signe de protestation.

L’agence de presse indique qu’il ne s’agissait pas du premier épisode de tensions de la journée. Depuis la place du migrant protestataire, l’incendie s’est propagé rapidement dans tout le dortoir. En état d’ébriété, le migrant marocain en a été surpris dans son sommeil. Il n’a donc pas eu la force de se lever pour se sauver du feu.

L’auteur du drame a également été en état d’ébriété. Il a été transporté à l’hôpital, tandis que la police enquête pour reconstituer la chronologie des événements. En effet, des incendies de moindre ampleur ont aussi été déclenchés, sur fond de protestations, avant d’être maîtrisés par les sapeurs-pompiers. Mais depuis le 13 décembre, la situation se serait détériorée et les tensions ont connu une escalade.

Dans ce contexte, le journal La Gazzetta del Mezzogiorno a rappelé que dans un rapport, le Défenseur national des droits des personnes privées de liberté avait précédemment constaté et signalé la «vétusté des structures» fermées pour migrants, dont le centre de Restinco, ainsi que «la non-application systématique des règles, l’absence de protocoles entre les instances dirigeantes et administrations des centres, l’isolement total de ces structures du territoire, et l’absence de toute activité dédiée aux admis».

L’année dernière à Brindisi, plusieurs associations et structures de la société civile ont manifesté dans les rues, pour dénoncer les conditions de rétention dans le centre de Restinco et pour exiger la fermeture de ces structures.