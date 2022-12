Azura classée parmi les 200 entreprises contribuant au dynamisme de l’économie française

L'Institut Choiseul, think tank français spécialisé dans les questions économiques et aux relations internationales, a publié il y a quelques jours son «Choiseul Conquérants». Un classement qui identifie, recense et classe les 200 principales entreprises qui contribuent activement au dynamisme de l’économie française. Pour l’édition 2022, le Groupe franco-marocain Azura a été mis à l’honneur, dans la catégorie des «locomotives du développement territorial».

Le Groupe franco-marocain a ainsi été classé parmi les 40 firmes «pionnières dans leur stratégie de développement au service des territoires» et qui «font le pari d’un ancrage durable et vertueux au sein de leur écosystème local et œuvrent, à l’essor social, économique et culturel» des régions françaises. Dans une note accompagnant ce classement, l’Institut Choiseul explique qu’«en dynamisant un bassin d’emploi, en animant des réseaux de parties prenantes, en valorisant les savoir-faire d’une région, en sanctuarisant ou réactivant la capacité industrielle, ces entreprises enracinées comprennent intimement le temps long d’une aventure entrepreneuriale et les voies d’une croissance de long terme». «Egalement soucieuses de leur inscription territoriale par l’emploi, elles maîtrisent et développent les différents savoir-faire tout en valorisant le patrimoine industriel au long cours», détaille l’institut pour expliquer les motivations de son choix.

Azura est un groupe familial d’origine franco-marocaine créé en 1988 et spécialisé dans la filière fruits et légumes. En 30 ans, il est devenu l’un des leaders de la production de tomates avec 16 000 salariés, 50 sites de production et près de 1 000 hectares de cultures de tomates. Azura assure que sa stratégie reste «fondée sur le respect de l’environnement, l’engagement dans une démarche sociale, la sécurité des aliments et l’intégration de différents métiers : R&D, Qualité, Production, Conditionnement, Logistique et Commercialisation». Une démarche de filière qui lui permet de «maîtriser et d’améliorer en permanence la qualité des produits et du service fournis à ses clients».