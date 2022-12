Mondial 2022 : L’acteur Nasrdin Dchar épingle le traitement médiatique réservé au Maroc

Les dérapages médiatiques lors du traitement des informations liées au Maroc à la Coupe du monde 2022 au Qatar par la presse internationale ne passent pas inaperçus. En témoigne la réaction de l’acteur néerlando-marocain Nasrdin Dchar qui, sur son compte Instagram, a listé plusieurs dérapages.

«Être présenté comme antisémite en montrant un drapeau palestinien, être associé à [Daech] parce que les joueurs de football pointent leur index droit vers le ciel, comme Messi le fait si souvent pour remercier Dieu…Figurer dans une caricature comme des voleurs en scooter de la Coupe du monde ou être comparé à des singes… Ce sont tous des exemples de la façon dont les médias nationaux et étrangers ont parlé ou écrit sur l'équipe nationale marocaine», a-t-il écrit sur son compte.

L’acteur néerlando-marocain a ainsi épinglé les médias néerlandais et internationaux pour ce traitement. «Merci aux médias d'avoir préféré s'attarder sur la xénophobie, le racisme, les préjugés et la haine plutôt que d'utiliser une histoire à succès pour célébrer et se connecter», a-t-il conclu.

Bien qu’ils aient été dénoncés sur les réseaux sociaux, les dérapages des médias internationaux n’ont pas fait l’objet de mea culpa ou de rectification. Pour le moment, seule la chaîne danoise TV2 a présenté des excuses, après que le présentateur de l’une de ses émissions a fait le parallèle entre les embrassades des Lions de l’Atlas au Mondial 2022 du Qatar avec leurs mères et «les primates».