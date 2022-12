Maroc : Le commerce de proximité se digitalise

Une convention de partenariat a été signée ce lundi à Rabat pour l’accompagnement de la digitalisation des petits commerçants, par le ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, et le directeur général de la société Avito, Zakaria Ghassouli.

De par cet accord, Avito.ma va dispenser des formations adaptées aux commerçants, tout en développant des solutions clés en main aux petits commerces, qui bénéficieront de l'important trafic enregistré sur cette platefome soit 6,5 millions de visiteurs uniques par mois, 8,4 millions de contacts par mois et compte 1 700 boutiques actives.

Ce partenariat promet de générer 5 000 opportunités d’emplois directs et indirects, prévoit l’ouverture et le référencement de boutiques digitales sur la plateforme Avito.ma, ainsi que l’accompagnement et le suivi de plus de 3 000 petits commerces qui seront représentés au niveau de la marketplace.

Avito.ma a d'autre part lancé un label «Made in Morocco» et une nouvelle catégorisation de sa plateforme pour permettre aux commerçants de mettre en valeur leurs produits et leur savoir-faire tout en promouvant une nouvelle cible de petits commerçants, notamment des artisans, qui bénéficieront du label.

De son côté, le ministère est en charge de mobiliser les partenaires susceptibles de participer à la mise en œuvre de la convention et du partenariat avec Avito. Ce dernier s’inscrit dans la continuité des efforts visant l'accélération de la digitalisation du secteur du commerce, en vue de renforcer son développement et améliorer sa compétitivité, comme souligné par Mezzour.

Le ministre a affirmé que «en nous associant avec un acteur majeur dans la dynamisation de l’écosystème du commerce électronique et la digitalisation des activités commerciales, nous souhaitons accélérer et réussir le virage digital d’un secteur vital pour notre économie et pour notre souveraineté alimentaire».