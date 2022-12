Olympiades arabes des mathématiques : Quatre médailles marocaines, dont une d'or

Le Maroc a raflé une médaille d'or et trois autres d'argent, lors de la troisième édition des Olympiades arabes des mathématiques à Tunis jeudi 15 décembre dernier, alors que 60 autres élèves brillants en mathématiques y participaient, issus de 15 différents pays arabes. Cette compétition a été initiée par l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO).

La médaille d'or a été remportée par l'élève marocain Yassir Abousir tandis que les médailles d’argent ont été décernées à Ayoub abouhafs, Aymane Hajili et Hiba Farchioui, comme annoncé lors de la cérémonie de clôture de ces Olympiades.

Le directeur général de l’ALECSO, Mohamed Ould Amor, a réitéré la volonté de l’organisation à pérenniser cette compétition scientifique, permettant aux élèves de rivaliser entre eux afin de développer leurs capacités et compétences dans ce domaine. En effet, l'objectif de cette compétition est de «développer l'esprit mathématique et critique chez les enfants et les jeunes afin qu'ils puissent améliorer leurs compétences au service du développement de leurs pays et sociétés», a-t-il souligné.

En ce sens, ce concours se veut être une occasion privilégiée pour renforcer les compétences scientifiques et un véritable baromètre pour évaluer et mieux adapter les programmes d'enseignement en mathématiques. Les Olympiades visent à promouvoir la formation des élèves en mathématiques et créer un climat compétitif pour les élèves en matière d’usage des mathématiques.