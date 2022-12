Pollution de l'air : Plus de 1055 opérations d'inspections et de contrôle en 2022

Plus de 1055 opérations de contrôle et de surveillance ont été menées dans plusieurs secteurs industriels pour lutter contre la pollution de l'environnement en 2022, a assuré, lundi à Rabat, la ministre de la Transition énergétique et du développement durable. Dans sa réponse à une question à la Chambre des représentants sur le «phénomène de la pollution de l'air», Leïla Benali a expliqué que ces opérations sont menées dans le cadre du contrôle environnemental, en coordination avec les autres instances chargées du contrôle telles que la Gendarmerie royale et les autorités locales.

La ministre a fait aussi part d'un ensemble de procédures et de mesures au niveau législatif et réglementaire et des décrets liés aux limites maximales de pollution, notant qu'il existe des programmes de promotion environnementale pour lutter contre la pollution, dont le programme de lutte contre la pollution industrielle en soutien à 125 projets. Elle a révélé qu'un soutien financier a été apporté à 15 projets de lutte contre les émissions industrielles, notant que le programme national de surveillance de la qualité de l'air vise à établir 140 stations de surveillance de l'air.