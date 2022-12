Casablanca : Célébration grandiose de la Hanouka par la communauté juive

La communauté juive de Casablanca a célébré, lundi soir, la fête traditionnelle juive de Hanouka. La cérémonie s'est déroulée à la synagogue Nevé Shalom à l'initiative ded son Rabbin, Jacky Sebag, ainsi que des associations Marocains pluriels et Salam Likoulam.

L'événement a aussi connu la présence de diplomates, de représentants de la société civile et de membres de la communauté marocaine, toutes confessions confondues, dont le conseiller royal Andrey Azoulay, l’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Puneet Talwar, le consul général de France, Christian Testot, le consul général des USA Lawrence Randolph et la directrice du bureau de liaison d’Israël à Rabat, Alona Fisher. Ils sont venus partager ce moment de fraternité, de tolérance et de vivre ensemble, comme l'a rappelé le père Julien, curé de la Paroisse Saint jacques, ainsi que l’ambassadeur des USA à Rabat, entre autres.

Azoulay a notamment partagé «on est réuni ce soir pour célébrer la communion marocaine exaltante et qui nous est, chacun et chacune, tellement précieuse», en caractérisant la fête Hanouka de fête des lumières de tous les marocains. Il a également ajouté que le Maroc avait le don et le pouvoir de réunir toutes les confessions puisque cette cérémonie a rassemblée un imam, un prêtre et un rabin dans la maison de la Torah afin de célébrer «une des valeurs de notre tradition juive qui est celle d’une lumière qui éclaire le chemin de la liberté, de la résistance et de l’espoir».

Président de l’Association Marocains pluriels, Ahmed Ghayet a fait part du même avis en soulignant «la participation d’adeptes des trois religions monothéistes, imprégnés de valeurs communes de partage et de diversité». Pour sa part, le Rabbin de la synagogue Névé Shalom, Jacky Sebag, a réitéré l’attachement de la communauté juive au roi Mohammed VI, et à son identité marocaine. Lors de cette cérémonie, l'assistance a d'ailleurs élevé des prières pour le souverain et la famille royale.

La directrice du bureau de liaison d’Israël à Rabat a, elle, affirmé que «à Hanouka, nous souhaitons que la lumière, les miracles et l’espoir nous suivent partout mais nous souhaitons aussi partager pour un meilleur monde, plus sûr et plus juste». Elle a également souligné la célébration du deuxième anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques avec le Maroc.

De son côté, l’imam de la Zaouiya Kadiria, Omar El Mrini, a affirmé que ce genre d’évènements contribue au renforcement des liens entre Marocains, de toutes les religions. L’ambassadeur des USA à Rabat a fait part, de son côté, de sa joie de participer à la fête de Hanouka au Maroc, pays ami de longue date et partenaire des Etats-Unis.

Le consul général de France, a indiqué que tout au long d’une trentaine d’années de son parcours professionnel dans les pays arabes, c’est la première fois qu’il participe à un tel évènement, organisé dans la joie et le bonheur et la fraternité.