Ouganda : Après le message de Mohammed VI à Museveni, le Polisario envoie un émissaire

Le Polisario a envoyé, lundi 19 décembre, son «ministre des Affaires étrangères» à Kampala, porteur d’un message de Brahim Ghali au président ougandais Yoweri Museveni. Les médias du Front, qui ont rapporté la visite de Mohamed Salem Ould Salek, se sont limités à rappeler que l’Ouganda et la «RASD» entretiennent des «relations historiques solides basées sur la solidarité mutuelle et la défense des intérêts vitaux africains et des principes et objectifs de l'Union africaine contre les tentatives de semer la division et d'entraver l'organisation dans ses efforts pour mettre en œuvre son Agenda 2063».

Ce déplacement de Ould Salek intervient presque deux semaines après celui effectué, le 6 décembre à Kamapla, par le ministre marocain de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, porteur d'un message écrit du roi Mohammed VI au président ougandais.

Au cours de ces entretiens, Yoweri Museveni avait promis au émissaire du souverain de soutenir la candidature du royaume à tout événement sportif africain qu’il souhaite organiser, rapportait un média ougandais.