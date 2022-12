Classement temporaire FIFA : Après le Mondial 2022, le Maroc frôle le top 10

Fort de son parcours inédit dans l’Histoire du football, lors Mondial 2022 du Qatar où il est devenu le premier pays arabe et africain à se classer au carré d’or, en tant que demi-finaliste, le Onze national réalise un bond au classement international temporaire. Celui-ci montre que les Lions de l’Atlas passent du 22ème au 11ème rang. Le classement définitif de la Fédération internationale de football association (FIFA) sera dévoilé dans les prochains jours. Par cette nouvelle consécration, la sélection du Maroc se rapproche du top 10 à grand pas.

Jusqu’ici, le meilleur classement de la formation est en effet la 10e place mondiale, un record marqué en 1998 sous la direction du défunt sélectionneur Henri Michel. Les hommes de Walid Regragui pourraient réintégrer cette place privilégiée, en fonction de leurs résultats lors des prochains rendez-vous continentaux. Les retombées de la participation au dernier Mondial se ressent aussi sur les autres équipes, notamment la Croatie, terminée troisième au carré d’or, et qui se place ainsi septième du classement général, dont le top 10 juste est bouclé par l’Espagne (10e).

Dans ce classement, on retrouve désormais l’Argentine, sacrée championne du monde 2022, à la deuxième position. Malgré avoir perdu quelques points, le Brésil conserve sa première place. Vice-champion de la Coupe du monde qui s’est clôturée dimanche, la France est désormais troisième, suivie de la Belgique (4), de l’Angleterre (5), des Pays-Bas (6). Malgré son recul, l’Italie qui ne s’est pas qualifiée à ce Mondial est huitième, juste avant le Portugal.

Il ressort de ce classement mondial qu’au niveau continental, le Maroc est désormais le pays leader en Afrique, où il est premier. Présent jusqu’aux huitièmes de finale de la dernière Coupe du monde, le Sénégal suit, avec sa 19e position globale. La Tunisie est troisième africaine et 23e au niveau mondial. Le Cameroun, quatrième dans le continent, fait aussi un bond spectaculaire de 10 places et arrive 33e au monde. Enfin, le Ghana clôture le top 5 de l’Afrique et se classe 58e mondial.