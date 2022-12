Lions de l’Atlas : Le roi Mohammed VI a insisté sur la présence des mères des joueurs

Le roi Mohammed VI devrait accorder, mardi, une réception aux Lions de l'Atlas, après leur participation historique au Mondial 2022 du Qatar. Cette réception devrait être marquée notamment par la présence des mères des joueurs.

Ainsi, dans une déclaration aux médias belges, la mère de l’international marocain Bilal El Khannouss a expliqué que le joueur et sa famille étaient censés rentrer en Belgique. Cependant, «le roi [Mohammed VI] a insisté pour que les mamans des joueurs soient également présentes à la cérémonie» qui sera organisée au palais royal de Rabat, mardi 20 décembre.

Elle a affirmé, lors de son interview avec le journal belge Het Belang van Limburg, qu’il s’agit d’un «très beau geste» de la part du souverain. «Qui sait, nous prendrons peut-être même un selfie ensemble», a-t-elle ironisé.

La mère d'El Khannous a expliqué que la famille compte «rentrer ensuite en Belgique» mardi, qu’elle a quitté il y a un mois. «Normalement, Bilal vole aussi avec nous, il pourra donc rejoindre le KRC Genk mardi. Qui sait, il jouera peut-être même contre Anderlecht mercredi», a-t-elle ajouté.

Elle a aussi exprimé sa fierté de la participation de son fils au dernier match des Lions de l'Atlas en Coupe du monde contre la Croatie. «Il a très bien joué. Bilal a joué au football avec confiance, en toute confiance. Il n'était pas nerveux du tout avant, même s'il s'agissait de ses débuts en Coupe du monde. Son père et moi non plus, d'ailleurs. Nous étions particulièrement fiers de notre fils», a-t-elle déclaré.

A rappeler que la présence des mères des joueurs lors des matchs des Lions de l'Atlas était un sujet sur lequel les médias arabes et internationaux se sont concentrés.