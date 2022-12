Maroc : La CGEM adopte une nouvelle identité visuelle

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) marque ses 75 ans, avec l’adoption d’une nouvelle identité visuelle à partir de ce mardi 20 décembre. Le nouveau visuel se veut plus direct, dynamique et puissant, selon un communiqué de la CGEM. Le logo est désormais accompagné de la mention «Les Entreprises du Maroc», avec des formes sont plus simple, épurées, et un bleu qui se veut plus institutionnel et dans l’air du temps.

Depuis la création de la CGEM en 1947, le Maroc a vécu un développement socio-économique considérable et la Confédération considère qu’elle «s’est elle-même transformée au fil du temps, pour devenir l’institution incontournable qu’elle est aujourd’hui, portant la voix des entreprises marocaines et œuvrant, en continu, pour le renforcement de la compétitivité du tissu économique national».

Son président, Chakib Alj, affirme que l’institution est témoin des mutations à l’échelle mondiale de ces trois dernières années. Il évoque également le rôle du secteur privé qui se veut être un «partenaire fort et soutien actif des pouvoirs publics, dans l’anticipation et la gestion de crises, mais aussi dans le déploiement de chantiers socio-économiques stratégiques».

En ce sens, ce visuel rafraîchi de la CGEM symbolise cette volonté d’avoir des acteurs économiques pragmatiques, agiles, innovants, inclusifs, responsables et qui visent la durabilité, selon un communiqué de la Confédération.