Maroc : Le Groupe de santé Akdital ouvre 2 nouveaux établissements à Salé

Leader de la santé privée au Maroc, le groupe Akdital a ouvert deux nouveaux établissements à Salé, en ce lundi 19 décembre. Il s’agit de l’hôpital privé de Salé et du centre d’oncologie privé. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un programme d’investissements et de sa ligne de prévision, afin de déployer une offre de santé qualitative et de proximité. L’objectif est d’accompagner la dynamique nationale de mise à niveau du secteur de la santé et de la généralisation de l’accès aux soins pour les patients, aux standards internationaux, selon le groupe.

Ce dernier compte désormais 8 établissements à travers 6 villes du Maroc, avec une capacité litière de 1 822 lits, soit 15% de plus que la moyenne nationale de capacité du privé. Ce projet a nécessité l’investissement de 325 millions de dirhams, dont 160 MDH en matériel médical et équipements de pointe. Il se déploie sur 15 000 m2 et compte plus de 300 collaborateurs.

L’hôpital privé de Salé comprend douze blocs opératoires ultra-modernes, un pôle de réanimation conséquent, un pôle de cardiologie, un laboratoire d’analyses médicales, un centre complet de radiologie ainsi qu’un service d’urgence. Le centre d’oncologie privé est lui spécialisé dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique des cancers. Il dispose d’un service de médecine nucléaire doté de matériel d’imagerie diagnostique. Toutes ces unités sont voulues aux normes internationales en matière d’hygiène sanitaire hospitalière et d’optimisation du parcours patient.

Akdital prévoit d’ouvrir 8 infrastructures médicales supplémentaires au cours de l’année 2023 et quatre nouveaux établissements de santé l’année d’après. En 2024, le Groupe comprendra donc 29 établissements dans 15 différentes villes marocaines. Déjà multidisciplinaire, le Groupe cherche à intégrer de nouvelles disciplines : gériatrie, rééducation fonctionnelle, addictologie et chirurgie réparatrice.

Akdital a aussi permis la première entrée du secteur de la santé sur la place financière puisque le Groupe est doté en bourse depuis le 14 décembre 2022.