Tunisie : Badou Zaki nommé nouvel entraîneur du Croissant Sportif Chebbien

Le club Croissant Sportif Chebbien a annoncé, dimanche, la nomination du Marocain Badou Zaki comme nouvel entraîneur, pour succéder au Tunisien Lotfi Rahim. L'équipe tunisienne a accompagné l’annonce, sur sa page Facebook, par un rappel des réalisations les plus marquantes du parcours de l’ancien entraîneur des Lions de l’Atlas, avec qui l’équipe nationale avait atteint la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en 2004.

Ancien gardien de but du Onze national, Badou Zaki a également supervisé plusieurs formation de clubs marocains tels que le Wydad et l'Ittihad Tanger et internationaux, comme le Chabab Riadhi Belouizdad.