Omra : L'Arabie saoudite annonce une nouvelle mesure pour l'obtention de visa

Le ministère du Hajj et de la Omra en Arabie saoudite a annoncé, il y a quelques jours, qu'il est désormais possible pour tous les citoyens saoudiens d'inviter leurs amis dans le royaume. Une mesure qui permettra ainsi aux musulmans de divers pays du monde de visiter le pays et y effectuer la Omra.

Le ministère saoudien a expliqué les avantages offerts par ce «visa de visite personnelle personnel», expliquant que celui-ci présente la possibilité de déposer plusieurs demandes pour plusieurs invités en même temps, d'entrer dans le royaume wahhabite plusieurs fois ou pour une seule fois, et de le délivrer pour un ou plusieurs voyages. Ce visa permet aussi d'accomplir les rituels de la Omra et visiter la Mosquée du Prophète, des sites religieux et des monuments historiques et d’effectuer des voyages touristiques dans toutes les régions et villes de l’Arabie saoudite.

La validité du «visa de visite personnelle» pour un seul voyage s'étend jusqu'à 90 jours, avec une durée de séjour similaire, tandis que la validité du visa à entrées multiples est de 365 jours, avec une durée de séjour de 90 jours.

Le ministère saoudien des Affaires étrangères avait annoncé, plus tôt, le mécanisme d'obtention d'un visa de «visite personnelle», en notant que la demande se fera par des étapes électroniques simples et pratiques sur le site de la plate-forme de visa.