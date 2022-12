Inclusion financière : Chaabi Cash s’allie à Attawfiq microfinance

Les deux filiales du groupe BCP, le réseau de transfert d’argent Chaabi Cash (M2T) et Attawfiq Microfinance (AMF), leader de la microfinance au Maroc, ont conclu un partenariat stratégique visant à déployer les services Chaabi Cash dans le réseau AMF. A cet effet, l’ensemble des branches AMF commercialiseront dorénavant tout le catalogue des services Chaabi Cash. Il s’agit du transfert d’argent national et international, les services d’encaissement de factures, le paiement des impôts et taxes, ou encore les services CNSS et TAYSSIR, indique-t-on dans un communiqué conjoint.

Ce partenariat permettra également à AMF d’élargir son offre de valeur aux services M-Wallet de Chaabi Cash (ouverture de comptes de paiement, Cash in, Cash out…), avec l’objectif à terme de développer en commun des solutions innovantes en faveur de l’inclusion financière. Par ailleurs et grâce à ce nouveau partenariat, le service Chaabi Express - marque de transfert d’argent du réseau Chaabi Cash, est désormais disponible dans plus de 3 000 points de vente, incluant les agences Chaabi Cash, les agences Banque populaire et les branches Attawfiq Microfinance, poursuit la même source.

«Le partenariat entre Chaabi Cash et AMF a fait l’objet d’un accompagnement du MIF (Marché d’Inclusion Financière), une entité spécialement créée par la BCP pour co-construire avec les filiales du Groupe des offres innovantes et mutualisées à destination des populations n’ayant pas accès à l’offre bancaire classique», rappelle-t-on.

«Notre partenariat avec Chaabi Cash est le fruit d’une belle collaboration animée par un esprit d’innovation collectif. Nous souhaitons dans ce sens capitaliser davantage sur nos savoir-faire respectifs afin de contribuer activement et durablement à la stratégie nationale d’inclusion financière», confie Hicham Kharrou, directeur général AMF.

«Nous sommes fiers de l’aboutissement de ce partenariat stratégique avec AMF qui consacre une ambitieuse synergie intragroupe au service d’une inclusion financière de grande proximité et à forte valeur ajoutée pour nos clients respectifs», ajoute, pour sa part Omar El Mghari Idrissi, directeur général M2T.