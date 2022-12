Mondial 2022 : Pelé félicite les Lions de l'Atlas qui ont «fait briller» l'Afrique au Qatar

La légende du football brésilien et mondial Edson Arantes do Nascimento alias Pelé. / DR

La légende du football brésilien et mondial Edson Arantes do Nascimento «Pelé», hospitalisé depuis fin novembre, a félicité le Maroc pour sa performance «incroyable» en Coupe du monde, estimant que les Lions de l'Atlas ont «fait briller» toute l’Afrique au Qatar. «Je ne pouvais manquer de féliciter le Maroc pour l'incroyable parcours (en coupe du monde). C'est super de voir l'Afrique briller», a écrit le triple champion du monde sur son compte Instagram.

«O rei» (le roi) a félicité l'Argentine pour le titre mondial remporté dimanche lors d'un match qu'il a qualifié d'«excitant» contre la France, saluant les performances de Lionel Messi et Kylian Mbappé. «Félicitations à l'Argentine, je suis sûr que Diego (Maradona) sourit maintenant», a-t-il écrit, faisant l’éloge de la carrière de Messi et du rôle de Mbappé au sein de la sélection française.

Pelé, sous traitement pour un cancer du côlon, est admis depuis le 29 novembre à l'hôpital Albert Einstein de la ville de Sao Paulo, où il se remet de manière «satisfaisante» d'une infection pulmonaire, selon le dernier bulletin médical. Selon ses médecins, l'ancien attaquant de Santos et Cosmos a été hospitalisé pour évaluer un changement dans le traitement de chimiothérapie qu'il a subi depuis qu'une tumeur du côlon a été retirée en septembre 2021. Quelques jours plus tard, ils ont rapporté qu'il souffrait également d'une infection respiratoire. Cette infection est survenue après que l'ancien footballeur a contracté le covid-19 il y a environ un mois, selon ses filles, qui ont démenti les informations de presse selon lesquelles Pelé ne répondait plus au traitement de chimiothérapie.