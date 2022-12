CAN 2025 : Des voix en Algérie agacées par le choix du Maroc pour annoncer le pays hôte

La Confédération africaine de football (CAF) lèvera, le 10 février au Maroc, le voile sur le nom du pays qui accueillera la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Une annonce qui interviendra à la veille de finale de la Coupe du monde des clubs, que la FIFA a attribué l’organisation au royaume.

La décision de la CAF irrite certains milieux en Algérie. En témoigne leur réaction, peu diplomatique, confiée à un média proche du pouvoir. Ils n'ont pas hésité à accuser l’instance que préside le Sud-africaine Patrice Motsepe, de tremper dans «un complot contre l’Algérie».

«Cette date en question coïncide très curieusement avec la finale de championnat du monde des clubs champions prévue le 11 février prochain au Maroc», s’insurgent-ils. Les Algériens redoutent, en effet, une perte de l’organisation de la CAN 2025 au profit du Maroc, lors d’une réunion tenue sur son territoire.

Pour rappel, c’est lors de son 43e Assemblée générale ordinaire, de mars 2021 à Rabat, que la CAF a adopté un amendement proposé par le Maroc, précisant qu’«aucun Etat non membre de l’ONU ne peut siéger au sein de la CAF», fermant ainsi la porte à une possible adhésion du Polisario à l’instance footballistique continentale.

La CAF a retenu six candidatures pour accueillir la CAN 2025 : celles du Maroc, l’Algérie, l’Afrique du sud, le Sénégal, la Zambie et le binôme Nigéria-Bénin. La CAF a prévu d’effectuer, du 5 au 25 janvier 2023, des visites techniques à ces pays. Le verdict est prévu le 10 février au royaume.