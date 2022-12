Mondial 2022 : Le Comité international de soutien au peuple palestinien félicite le Maroc

Le Comité international de soutien au peuple palestinien, issu de l'Organisation de solidarité des peuples afro-asiatiques, a félicité le Maroc pour son «grand exploit», en se qualifiant en demi-finale de la coupe du monde de football au Qatar.

«Le comité international de soutien au peuple palestinien adresse ses félicitations à SM le Roi Mohammed VI et au peuple marocain frère pour le grand exploit de l'équipe nationale qui a atteint le carré d'or de la coupe du monde organisée au Qatar», indique un communiqué de l’organisation.

Cette réussite sans précédent «n’a pas été seulement marocaine, mais aussi arabe et africaine et reflète le grand développement ainsi qu'une grande efficacité, réalisés par le Maroc à tous les niveaux, social, économique et sportif», note le communiqué.