Mondial 2022 : Une chaîne au Danemark s’excuse après du racisme visant les joueurs du Maroc

Au Danemark, la chaîne de télévision TV2 a publié, samedi, un communiqué d’excuses en danois et en anglais, après du racisme à l’antenne visant les joueurs de la sélection du Maroc. Lors de l’émission «News & Co» du lundi 12 décembre, le journaliste Christian Høgh Andersen a fait le parallèle entre les embrassades des Lions de l’Atlas au Mondial 2022 du Qatar avec leurs mères et «les primates». Søren Lippert, son collègue du même programme, a montré en même temps une photo de trois singes. La comparaison a suscité une série d’indignations.

Dans son communiqué, la chaîne a reconnu que «le présentateur Christian Høgh Andersen a dressé un parallèle entre rester ensemble en famille, avec le sujet suivant concernant les animaux». «De manière non-intentionnelle, c’est devenu une comparaison entre l’équipe nationale du Maroc et leur famille, avec une photo de singe», a estimé la télévision. «Cela peut être perçu comme une remarque raciste, et TV2 ainsi que Christian Høgh Andersen tiennent à présenter leurs plus profondes excuses», conclut le document.

«Ils se collent ensemble. Ils font ça aussi lors des réunions de famille au Qatar, au Maroc», avait déclaré Christian Høgh Andersen, dans le passage incriminé. Interpellé par les internautes, sur les réseaux sociaux, Søren Lippert a indiqué maladroitement avoir été «l’homme qui tient l’image», mais «pas celui qui fait la remarque». «Bien que cela soit non intentionnel, la comparaison n’était pas acceptable. J’aimerais m’en excuser», a-t-il écrit. La polémique a poussé ensuite la chaîne à réagir officiellement, par le biais d’un communiqué.

Christian Høgh Andersen, à l’origine de la remarque raciste, s’est dit «désolé d’avoir fait une remarque totalement déplacée». «Cela n’a jamais été mon intention, mais elle est à la fois fausse et insultante, et j’aimerais m’en excuser», a-t-il reconnu.