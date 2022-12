Maroc : Cinq talents sélectionnés par Starlight sur 2M pour le prime de la finale

La demi-finale du talent-show Starlight sur 2M a consacré cinq heureux finalistes, pour le prime de la finale prévu mardi 20 décembre 2022 à 21h25 (heure du Maroc). Après huit semaines de compétition, les cinq heureux finalistes choisis sont Achraf Fquihi, Anas Aït Atta (Hotam), Mohamed Atef, Bouthaina Mawfik et Youssef Benhajjou.

La demi-finale a été marquée par la présence d’artistes de marque, à l’image d’Abdelfattah El Grini et Jamila El Badaoui, tandis que les candidats ont ébloui le jury composé de Latifa Raafat, Asmaa Lmnawar, Douzi, Aminux et présidé par Nouamane Lahlou. Pour sa part, le public s’est prononcé en faveur d’Achraf Fakihi, rappelle un communiqué parvenu à Yabiladi.

La finale promet ainsi «son lot de rebondissements et de surprises». «C’est ainsi la diva Samira Saïd qui en sera l’invitée d’honneur et partagera la scène avec les candidats pour un show qui promet d’être inoubliable», indique la même source. Ce neuvième et dernier prime dévoilera «la future star de la chanson marocaine qui aura la chance de toucher la lumière».

Jusqu’ici, Sarlight a cumulé une audience de plus de 9 millions de téléspectateurs, ainsi que 100 millions de vues. «Le nombre n’a pas cessé de croître depuis le lancement de l’émission», selon la chaîne.