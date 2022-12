Montpellier : Le consulat du Maroc soutient la famille d’Aymen, tué lors des festivités du Mondial 2022

Originaire du Maroc, la famille d’Aymen, l’adolescent tué mercredi 14 décembre lors des célébrations de la demi-finale du Mondial 2022 à Montpellier, a rencontré la consule du royaume, Nouzha Sahel. La diplomate a présenté ses condoléances aux proches et leur a exprimé le soutien des autorités consulaires marocaines, a appris samedi Yabiladi, de sources associatives locales. La dépouille de la victime sera inhumée dans la ville, selon la même source.

Pour sa part, le chauffard à l’origine de la mort du jeune de 14 ans a «été identifié» et reste «activement recherché», selon la préfecture de l’Hérault. Dans ce sens, la famille et le préfet appellent au calme, après des confrontations enregistrées entre gitans et Marocains, à la suite du drame. Depuis mercredi, la situation s’est apaisée, mais le climat reste tendu ce week-end, avec le match de classement tenu samedi et la finale prévue ce dimanche.

Cette fin de semaine, l’association Institut méditerranéen du développement humain (IMDH) et ses partenaires ont exprimé «leurs sincères condoléances à la famille d’Aymen». «Nous sommes attristés par cette perte et prions Dieu d’accorder à la famille patience et courage dans cette épreuve difficile», a indiqué l’ONG dans une annonce publique. L’association a, par ailleurs, exprimé ses remerciements à la consule Nouzha Sahel, ainsi que les équipes consulaires marocains «d’avoir pris le temps de se rendre au domicile de la famille» pour lui apporter du soutien.

De son côté, la ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castera, a adressé un message personnel aux parents d’Aymen. Elle y a exprimé ses pensées les plus chaleureuses face au deuil que traverse la famille. «Je me tiens à votre disposition si je peux aider d’une façon ou d’une autre pour la suite et la résilience que la disparition d’Aymen vous impose», a-t-elle écrit.

Mercredi dernier, la scène de la mort d’Aymen a été filmée sous plusieurs angles, avant d’être diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit une voiture, à l’arrêt, avec un drapeau français à la fenêtre. Un groupe d’une dizaine d’individus arrive, l’un d’eux arrache le drapeau, et le véhicule entame un demi-tour brusque, renversant plusieurs personnes.

Dans la même séquence, on voit une personne se relever, mais une autre silhouette, à terre, ne bouge plus. La voiture prend la fuite, avant d’être retrouvée plus tard à proximité des lieux de l’accident.