Mondial 2022 : Les Lions de l’Atlas fiers de hisser le Maroc au carré d’or

Après le match ayant opposé le Maroc à la Croatie (1-2) pour le classement des équipes au carré d’or du Mondial 2022 au Qatar, les Lions de l’Atlas finissent quatrième meilleure sélection du monde, marquant ainsi l’Histoire du football et devenant la première nation arabe et africaine à réaliser cet exploit inédit dans la Coupe du monde. Avec de grands espoirs, les joueurs marocains auraient souhaité monter la marche du podium, mais se disent satisfaits d’avoir, dans tous les cas, écrit l’Histoire.

Auteur du seul but de l’équipe du Maroc en première mi-temps, Achraf Dari a estimé que la fatigue physique avait «plombé les joueurs», surtout que beaucoup parmi eux souffrent de blessures depuis plusieurs rencontres au Mondial. Dans son interview de l’après-match, l’international marocain a indiqué à Arryadia que malgré cela, le Onze national travaillerait pour continuer à aller de l’avant.

«Pardon aux supporters, nous avons fait le maximum de ce qu’on pouvait. Je remercie tous nos fans pour leur soutien infaillible, le long de cette Coupe du monde», a-t-il déclaré.

«Nous continuerons à nous battre pour évoluer. Cette nouvelle place que nous avons, en étant parmi les quatre meilleures équipes du monde, est un catalyseur important pour nous. Nous devons capitaliser sur ce statut de leader africain et arabe pour avancer.» Achraf Dari

Voir le bout du tunnel

Gardien de but ayant marqué ce Mondial 2022 par sa capacité à encaisser le moins de buts, Yassine Bounou s’est également dit «désolé pour les supporters marocains» ayant porté leurs espoirs sur un exploit au-delà de la quatrième place au carré d’or. «La fatigue émotionnelle, physique aussi, a été très dure à gérer, surtout lorsqu’on sort d’un match [de demi-finale, ndlr] comme l’avant-dernier», a-t-il déclaré à la chaîne marocaine. «Nous avons fait de notre mieux, en y croyant dur, mais c’est ça le football, avec des hauts et des bas», a ajouté le portier.

«Je voudrais remercier mes coéquipiers qui ont donné leur meilleur jeu sur le terrain. Nous souhaitions gagner cette rencontre, pour terminer sur une bonne note, mais en vain. Pour autant, nous nous sommes battus et nous remercions tous nos supporters pour leur soutien.» Yassine Bounou

Visiblement ému, Badr Benoun a exprimé sa gratitude d’avoir eu la chance d’être rappelé au sein des Lions de l’Atlas, d’avoir fait partie de cette aventure du Mondial 2022 et d’avoir atteint ce stade de la compétition, en réalisant un exploit historique. En effet, il a confié à la chaîne BeIn Sports qu’il y a tout juste quatre mois, il songeait encore à annoncer sa retraite sportive, ne voyant plus le bout du tunnel à cause de problèmes de santé.

Regrettant ne pas avoir réussi à monter la marche du podium pour une troisième place, il a cependant salué «le haut niveau dont les coéquipiers ont fait montre, le long de ce tournoi». «Je remercie [Walid Regragui] de m’avoir donné la chance de faire partie de l’un de ces héros et de voir le bout du tunnel, après les circonstances difficiles que j’ai traversées ; je remercie ma famille, mon épouse et mon coach pour leur grand soutien qui m’a été d’un grand apport», a-t-il ajouté.

Sortir «enrichi d’une grande expérience» pour les prochains tournois

Deuxième gardien de but de la sélection nationale, portier essentiel lors du match Maroc-Belgique (0-2) en phase de groupes de ce Mondial 2022, Munir Mohamedi El Kajoui a, pour sa part, exprimé sa fierté à l’égard de ses coéquipiers, malgré la défaite au match du classement. «Nous voulions revenir au Maroc avec la médaille de la troisième place. Même si cela ne s’est pas fait, nous avons réalisé de grands exploits, le long de ce tournoi», s’est-il félicité. «Je suis très content et fier de ce groupe, et je remercie nos supporters pour leur soutien», a-t-il dit.

De son côté, l’arrière-gauche Yahya Attiatallah a félicité ses coéquipiers pour leur exploit historique, ainsi que l’équipe technique de la sélection «pour son travail colossal», tout en remerciant également les supporters pour leur soutien.

«Notre peuple peut être fier de cette équipe, qui n’a pas encore dit son dernier mot dans le football international, maintenant que nous avons intégré, pour la première fois, le carré d’or des meilleures équipes au monde.» Yahya Attiatallah

Yahya Attiatallah voit grand pour le futur de la sélection. Il estime que «pour s’améliorer, on ne peut éviter le passage par cette phase où il faut goûter aussi à l’amertume, mais après laquelle on sort enrichi d’une grande expérience». «J’espère que nous en feront preuve, dans l’avenir», a-t-il indiqué.