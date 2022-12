Mondial 2022 : Le roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à l’équipe du Maroc

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations, ce samedi soir, aux membres de l’équipe nationale football, suite à leur exploit historique au Mondial 2022, lors duquel ils deviennent la première sélection marocaine, arabe et africaine à se hisser au carré d’or des quatre meilleures équipes du monde. Dans son message, le souverain a indiqué avoir suivi «avec une grande joie et allégresse» le brillant parcours des Lions de l’Atlas, lors de cette Coupe du monde tenue au Qatar.

«Vous avez réussi, avec brio et mérite, à atteindre les demi-finales, le premier et le plus retentissant exploit du genre du football marocain, arabe et africain, lors des phases finales de cette manifestation sportive mondiale», a indiqué le roi. «Tout en vous félicitant pour cet exploit historique et inédit, Nous tenons à vous exprimer Nos vifs remerciements et Notre profonde fierté pour ce que vous avez accompli au cours de ce grand rendez-vous footballistique, en termes de rendement exceptionnel et de discipline remarquable qui reflètent le grand professionnalisme, la haute compétitivité, le patriotisme sincère et les nobles valeurs humaines qui sont les vôtres et qui incarnent l’esprit de défi et votre détermination à ne ménager aucun effort pour hisser haut le drapeau du football marocain sur la scène internationale et représenter comme il se doit le football africain et arabe», a ajouté le souverain.

Le roi Mohammed VI félicite les Lions de l’Atlas, également pour leur «ferme détermination animée par les encouragements et le soutien des supporters marocains passionnés», qui n’ont eu de cesse de soutenir le Onze national «avec un enthousiasme inégalé, des chants et des célébrations pleines de sentiments d’amour et d’adoration». «Autant la joie que vous avez procuré au peuple marocain et aux différents supporters des pays frères et amis, notamment arabes et africains, qui ont suivi votre impressionnant exploit avec tant d’affection, de fierté et d’admiration, autant vous avez émerveillé le Monde avec votre haut talent et votre détermination inébranlable émanant de la force de votre foi, de votre amour pour votre Patrie et de votre attachement à votre devise éternelle : Dieu, La Patrie, Le Roi», indique encore le message royal.

Par la même occasion, le roi Mohammed VI a réitéré ses «chaleureuses félicitations aux membres de l’équipe nationale, joueurs, entraîneur, staff technique et médical, dirigeants et cadres de la Fédération Royale Marocaine de Football», tout en souhaitant aux hommes de Walid Regragui de réussir «davantage de grands exploits qui honorent le football marocain lors des prochaines compétitions sportives continentales et internationales, offrant encore et encore de la joie au large public marocain», qui demeure «fier» de ces réalisations, à travers un soutien «à l’intérieur du pays comme à l’étranger».

Ce samedi 17 décembre, le Maroc n’a pas réussi à décrocher la médaille de bronze et la troisième place, à l’issue du match de classement au Mondial 2022, l’ayant opposé à la Croatie (1-2). Mais en intégrant le cercle très fermé du carré d’or, le Onze national marque l’Histoire en devenant la première équipe marocaine, arabe et africaine à atteindre de stade de la compétition en Coupe du monde.