Walid Regragui au Mondial 2022 : «Nous avons manqué de fraîcheur, mais sans démériter»

Hissé au carré d’or depuis sa qualification aux demi-finales du Mondial 2022 du Qatar, le Maroc est devenu la première nation arabe et africaine à atteindre ce stade d’une Coupe du monde de football. A l’issue du match du classement face à la Croatie (1-2), ce samedi, les Lions de l’Atlas ne décrochent finalement pas une place au podium. Mais en occupant la quatrième position du classement à la grand-messe footballistique, ils marquent l’Histoire du ballon rond en mettant le Onze national sur un piédestal parmi les meilleures équipes mondiales. Commentant l’exploit historique, le sélectionneur Walid Regragui s’est dit «heureux» de cette réalisation, bien que le fait de ne pas avoir réussi à «ramener une médaille à la maison» reste une «défaite amère».

«Nous avons manqué de justesse et de fraîcheur. Sans s’en cacher, nous avons été au bout. Nous étions à notre maximum et le moteur a cassé», a déclaré Walid Regragui sur BeIn Sports, lors de l’interview de l’après-match. «Il nous manquait aujourd’hui Romain Saïss, Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui. Nous avons perdu Jawad El Yamiq et Achraf Dari dans l’axe. On a fini avec une charnière centrale inédite. Mais nous avons essayé de ramener de la fraîcheur avec les jeunes. Ils ont donné ce qu’il fallait. Ils ont appris aussi de ce match, j’espère, pour le futur», a-t-il indiqué.

«Nous aurions souhaité finir sur le podium, mais je pense que la Croatie le mérite, au vu de son expérience. L’équipe a bien géré. C’était un beau match. Nous avons vu que nous n’étions pas loin, mais nous allons en apprendre et nous sommes heureux d’être parmi les quatre meilleures équipes du monde. On progresse, on a donné une belle image, on a encore du travail, mais on est satisfait à la fin.» Walid Regragui

«Je pense que nous n’avons pas démérité et c’est le plus important pour moi, en tant que coach et pour le public marocain, qui a vu une équipe qui n’a pas lâché», a ajouté Walid Regragui. Revenant sur les temps forts l’ayant marqué, lors de ce Mondial, le sélectionneur a évoqué le match-marathon entre le Maroc et l’Espagne en huitièmes de finale, et qui s’est terminé en tirs au but en faveur des Lions de l’Atlas, après un nul vierge.

«On va se rappeler de beaucoup de matchs aussi, notamment celui d’aujourd’hui. On va en apprendre et revenir plus forts. Ce que je retiens est que nous avons uni notre pays dans la joie, pendant un mois où tout le monde a été heureux. Il n’y a que le football qui puisse offrir cela.» Walid Regragui

Le football africain peut compétir avec les plus grandes équipes

En conférence de presse de l’après-match, Walid Regragui a renouvelé ses félicitations à la Croatie, «une grande équipe qui a beaucoup d’expérience». Il a reconnu également les difficultés et les erreurs des Lions de l’Atlas en entrée de ce match. «On est déçu, mais demain quand on se réveillera, on réalisera certainement l’exploit que nous avons fait. La marche a été un peu trop haute pour nous, afin d’atteindre la troisième place. Pour aller au bout du tournoi, il faut avoir tout le monde à 100%, ce qui n’a pas été le cas pour nous, mais bravo aux joueurs marocains. Ils se sont battus jusqu’à la dernière minute. Ils ont tout donné et c’est une très belle image de notre football», a-t-il indiqué.

Hors-terrain, les réalisations historiques de la sélection nationale ont «eu un impact extraordinaire» au Maroc, selon Walid Regragui, qui se félicite de la communion et de l’engouement autour du parcours des Lions de l’Atlas au Mondial 2022. «C’est l’image que je garde de cette Coupe du monde», a-t-il affirmé. En compétition avec les plus grandes équipes du football mondial, notamment en phase de poule, le sélectionneur a estimé que cette participation permettrait de faire gagner «beaucoup d’expérience» au Onze national. «Nous n’avons eu que de gros matchs. Nous avons montré un beau visage de l’Afrique qui travaille et qui apprend», a-t-il indiqué.

«Après la finale, nous ferons le bilan et nous nous rendrons compte que la participation du Maroc a été extraordinaire. On va gagner beaucoup d’années et d’expériences, avec la chance de jouer deux fois face à la Croatie, de rencontrer le top 3 mondial, l’Espagne, le Portugal, la France, la Belgique et le Canada (…) Désormais, l’objectif des Africains et du Maroc est de gagner la Coupe du monde, un jour.» Walid Regragui

«Cela va mettre de l’émulation en Afrique, pour que d’autres équipes fassent le même parcours que nous», a encore indiqué Walid Regragui, en évoquant «un continent de football» qui aime le ballon rond. Désormais, «le Maroc a montré qu’on est capable de ne pas être loin» de ramener la coupe à la maison. «On a perdu les matchs sur des détails, cela veut dire que la différence entre les pays européens et africains n’a plus lieu d’être. Tout se jouera sur les détails», a souligné le sélectionneur.