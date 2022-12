Mondial 2030 : Le rêve du président de la FRMF, Fouzi Lekjaa

A la faveur du brillant parcours des Lions de l’Atlas au Mondial 2022 au Qatar, le président de la Fédération royale marocaine de Football, relance le projet d’une organisation du Mondial 2030 entre le Maroc, l’Espagne et le Portugal. Fouzi Lekjaa ne manque pas d’arguments pour défendre son rêve.

«Nous voulons que cette organisation soit partagée entre le continent africain et le continent européen, afin de montrer au monde que la relation entre l'Afrique et l'Europe ne se résume pas uniquement à l'immigration clandestine et la lutte contre ce phénomène. C'est plutôt une relation dans laquelle les civilisations et les cultures peuvent se rencontrer», a-t-il expliqué dans des déclarations à l’agence AP.

Pour rappel, El Confidencial avait révélé, dans une enquête publiée en juin dernier, sur la base de conversations WhatsApp datant de 2018 échangées entre le président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, et le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, que le président de la FIFA, Gianni Infantino, était réceptif à l’idée de voir le Maroc se joindre à l’Espagne et le Portugal dans une candidature conjointe pour l’organisation de la Coupe du monde 2030. L’enquête a précisé aussi que le chef de l’exécutif espagnol a évoqué cette possibilité avec le roi Mohammed VI en novembre 2018.

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. En octobre dernier, l’Espagne et le Portugal ont intégré l’Ukraine dans la course à l’organisation de la Coupe du monde 2030. Une inclusion qui a reçu «le soutien d’Aleksander Ceferin, président de l’UEFA», indiquait alors la fédération espagnole de Football.

En 2024, la FIFA lèvera le voile sur le nom du ou des organisateurs du Mondial 2030. Le Maroc s’est porté candidat, à cinq reprises et sans succès, pour accueillir les éditions de 1994, 1998, 2006, 2010 et 2026.