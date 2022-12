Mondial 2022 : Le Maroc rate la 3eme place du podium au bénéfice de la Croatie

Avec un score de deux buts à un pour la Croatie, la «petite finale» du Mondial 2022 pour le classement des deux équipes demi-finalistes du tournoi se termine par le classement du Maroc à la quatrième place. Loin de sa première opposition tactique et fermée depuis son entrée dans la compétition, la composition des deux équipes a offert un jeu combatif mais permettant de créer plusieurs occasions.

A la septième minute, la Croatie ouvre ainsi le score à travers Joško Gvardiol, profitant de la lucarne droite du portier marocain Yacine Bounou.

Deux minutes plus tard, les Lions de l’Atlas égalisent à la suite d’un coup franc, grâce à Achraf Dari. A la 42e minute de jeu, Mislav Oršić marque le deuxième but de pour la Croatie, après un tir cadré.

Plusieurs occasions créées en deuxième mi-temps

En deuxième mi-temps, cinq joueurs sont remplacés au sein des Lions de l’Atlas. Youssef En-Nesyri créer l’occasion d’égaliser à la 75e minute, mais il perd son duel face au portier croate. Plusieurs occasions se créent lors des dernières minutes de jeu, ainsi que durant les six minutes de temps additionnel, sans que le Maroc ne réussisse à braver les filets de la Croatie.

Au fur et à mesure de la rencontre, des joueurs du Onze national titulaires, malgré leurs blessures physiques, montrent des signes de fatigue mais tiennent à se frayer un chemin au sein du camp adverse.

Après un parcours aussi inédit qu’historique, les hommes de Walid Regragui, combatifs, ne réussissent pas à décrocher la médaille de bronze de la troisième place mondiale, mais ils marquent incontestablement l’Histoire du ballon rond. Avec une quatrième place au carré d’or, le Maroc devient ainsi la première nation arabe et africaine à atteindre une demi-finale de Coupe du monde.

A la tête de la sélection nationale, Walid Regragui, également ancien Lion de l’Atlas et finaliste de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en 2004, devient désormais le premier entraîneur arabe et africain à mener une équipe jusqu’aux demi-finales de la grand-messe footballistique.

Pour sa part, l’équipe nationale croate a remporté la médaille de bronze pour la deuxième fois de son Histoire, après celle de bronze lors de la Coupe du monde de 1998 en France. La Croatie a été aussi le vice-champion du monde, lors de l’édition 2018 du Mondial, organisée en Russie.