Match Maroc – France : 7 membres de l’ultradroite en comparution immédiate

Sept membres de l’ultradroite sont jugés, ce samedi en comparution immédiate, à la suite des violences enregistrées à Paris après le match de demi-finale du Mondial 2022, ayant opposé le Maroc à la France (0-2). Ces individus font partie de 38 personnes, arrêtées le soir de la rencontre, le 14 décembre. Jusqu’à ce matin, 26 parmi eux ont été en garde à vue.

Leader des Zouaves Paris, groupuscule dissout en Conseil des ministres et déjà connu de la justice, Marc de Cacqueray-Valmenier fait partie des appelés à la barre. Il est «mis en examen pour des violences contre des militants de SOS Racisme lors d’un meeting d’Eric Zemmour à Villepinte, le 5 décembre 2021 et a déjà été condamné à un an de prison ferme pour l’attaque d’un bar antifasciste parisien, en juin 2020», a rapporté Franceinfo.

Citant le parquet de Paris, le média rapporte par ailleurs que six rappels à la loi avec interdiction de paraître à Paris ou obligation d’effectuer un stage de citoyenneté ont été formulés, ainsi qu’une composition pénale, qui permet au procureur de «proposer une ou plusieurs sanctions à une personne qui a commis certaines infractions». Aussi, douze classements sans suite «faute d’infraction suffisamment caractérisée» ont été prononcés.

Les arrestations ont été opérés au niveau du 17e arrondissement de Paris. Certains des individus ont été interpelés détenant «des armes ou des armes par destination, comme des poings américains ou des clés à molette». Ils sont soupçonnés d’avoir voulu «en découdre avec les supporters marocains sur les Champs-Elysées», selon une source policière, citée par Franceinfo.

Jeudi dernier, le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin a demandé un «suivi spécifique» des groupes d’ultradroite qui compteraient «casser de l’Arabe», ce week-end, en marge des matchs de la Coupe du monde tenue en ce moment au Qatar et suivies par différentes communautés en France.

Des mesures spéciales ont par ailleurs été ordonnées, en prévision du match de classement Maroc-Croatie de ce samedi, ainsi que de la finale France-Argentine dimanche. Les autorités françaises enquêtent aussi pour savoir si les actions de l’ultradroite étaient coordonnées au niveau national.