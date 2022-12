Affaire «Qatargate» : Pedro Sanchez refuse d’impliquer le Maroc

Le chef du gouvernement espagnol a évité, depuis Bruxelles où il participe à un sommet de l’Union européenne, d’impliquer le Maroc dans l’affaire du «Qatargate». Dans une réponse à une question sur ce sujet, Pedro Sanchez a invité la presse à s’armer de patience et attendre les conclusions de l'enquête.

«Je crois qu'en ce moment, nous devons, en premier lieu, adresser un message de confiance à la présidente du Parlement (européen) et au porte-parole du groupe des socialistes au Parlement européen, Iratxe García, et accordons également notre confiance à la justice belge (…) Nous parlons d'un cas d'une extrême gravité et, évidemment, nous devons d'abord disposer de toutes les données pour pouvoir décider des actions à prendre ensuite», a-t-il souligné.

La position de Pedro Sanchez sur ce dossier est identique à celle adoptée par son cabinet lors de l'affaire d’espionnage des téléphones de membres de l’exécutif espagnol par le biais du logiciel israélien Pegasus. En effet, devant la Commission d’enquête du Parlement européen, le gouvernement ibérique a refusé d’accuser le Maroc au sujet des opérations de piratages des téléphones de Pedro Sanchez et de la ministre de la Défense, Margarita Robles.