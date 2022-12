Maroc : Barid Al-Maghrib émet un timbre-poste dédié au Lycée Moulay Idriss à Fès

Le groupe Barid Al-Maghrib a émis un timbre-poste dédié au Lycée Moulay Idriss à Fès Lycée Moulay Idriss de Fès : 1914-2022, en partenariat avec les anciens élèves de cet établissement scolaire centenaire.

Le timbre a été présenté, vendredi, lors d'une cérémonie organisée au musée du groupe Barid Al-Maghrib, en présence d'une assistance composée principalement d'anciens élèves du Lycée Moulay Idriss. Un lycée fondé en 1914 et considéré comme le premier établissement scolaire d'enseignement islamique ayant joué un rôle majeur sur les plans éducatif et patriotique et qui reste à ce jour une institution d'excellence.

Un communiqué du groupe Barid Al-Maghrib indique que l'émission de ce timbre-poste spécial enrichit la collection philatélique dédiée à la célébration de nombreux établissements d'enseignement au Maroc.

Dans cette collection, la même source cite un timbre-poste émis en 2022 à l'occasion du 50e anniversaire de la création de l’École Hassania des travaux publics (EHTP), le centenaire de la première école de céramique à Safi (2020), le 50e anniversaire de la création de l'Institut national de statistique et d'économie appliquée (2011), le 30e anniversaire de la création de l’université Qadi Ayyad (2009) le 50e anniversaire de la création de l'université Mohammed V-Agdal (2007) ou encore, longtemps bien avant, l'émission en 1960 d'un timbre-poste spécial pour célébrer le 1100e anniversaire de la Fondation de l'université Al Quaraouiyine de Fès.

Une université classée par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial tout comme la capitale spirituelle du Maroc, qui a contribué à la formation de compétences marocaines dans tous les domaines, souligne-t-on de même source.

La cérémonie de dévoilement de ce timbre-poste a été marquée par la présence du directeur général du groupe Barid Al-Maghrib, Amine Benjelloun Touimi et du président de l'Association des anciens du Lycée Moulay Idriss à Fès, Najib Zerouli Ouariti ainsi que des personnalités d'horizons divers.