Barcelone : Une fresque murale d’Achraf Hakimi rend hommage aux mères migrantes

L’image d’Achraf Hakimi avec sa mère, en embrassades après l’un des matchs du Maroc au Mondial 2022 au Qatar, a été immortalisée, jeudi, en étant reprise dans une fresque murale, dans le quartier de Ciutat Vella à Barcelone (Espagne). Le dessin devient une reconnaissance pour l’exploit historique de la sélection du Maroc, désormais première nation arabe et africaine à atteindre une demi-finale de Coupe du monde de football. C’est aussi et surtout un hommage aux mères migrantes, comme l’a mentionné l’auteur du dessin, Nadie me dice arte, en arabe et en espagnol.

Sur sa page Instragram, le dessinateur a écrit un texte fort, pour accompagner son illustration :

«Les mères font tout pour leurs enfants, elles fuient les mauvais traitements de leur partenaire, elles quittent un pays, elles travaillent doublement, elles puisent la force là où il n’y en a pas, pour faire pour leur famille ce qu’elles n’auraient jamais l’énergie de faire pour elles-mêmes. Peu importe où vous êtes dans le monde, il y aura toujours une mère qui donnera tout pour son enfant. Cela marque à jamais leur destin et qui ils seront à l’âge adulte.» @nadiemedicearte

Achraf Hakimi est né en 1998 à Getafe, en Espagne. En 2005, il a commencé son parcours footballistique au sein des juniors du CD Colonia, avant de rejoindre le Real Madrid Castilla, un an plus tard. Il intègre le football professionnel de première division avec le Real Madrid, en 2017. Après s’être vu proposer de rejoindre la Roja ou les Lions de l’Atlas, son choix a été rapidement fait.

Depuis 2015, Achraf Hakimi a été sélectionné au sein de l’équipe du Maroc des moins de 20 ans, avant d’être appelé à la sélection olympique, puis à l’équipe nationale A, à partir de 2016. En club, il évolue désormais au sein du Paris Saint-Germain.