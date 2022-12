Football : Tottenham, Liverpool et l’Atletico Madrid lorgnent sur Sofyan Ambrabat

Tottenham se joint aux deux prétendants, les clubs Liverpool et Atletico Madrid, qui souhaitent rallier le milieu défensif marocain Sofyan Amrabat à leurs rangs. Le club londonien intensifie ses tentatives et s’est dit prêt à payer plus de 50 millions de livres sterling pour que l’international troque la Fiorentina contre Tottenham, selon La Repubblica.

Décrit comme le meilleur milieu de terrain du Mondial 2022 au Qatar et dynamo des Lions de l’Atlas, le joueur maroco-néerlandais, a interpellé les spécialistes du football et les clubs professionnels par ses performances époustouflantes à chaque match, où il réussit à couvrir le terrain et à récupérer la balle pour son équipe de façon spectaculaire.

Pour sa part, la Fiorentina garde ses réserves et n’est pas prêt à lâcher le milieu de terrain, acquis en 2020 pour un montant de 17 millions de livres sterling, si le prochain club ne puise pas assez dans les comptes. L’Atlético de Madrid, ou encore le FC Barcelone, s’intéressent aussi à Sofyan Amrabat.

Questionné sur les rumeurs à propos de son éventuel transfert à un autre club, le joueur a récemment déclaré à Marca qu’il tenait beaucoup à sa formation. «C’est un grand honneur d’être lié à eux. En ce moment, je joue pour la Fiorentina. J’ai un grand respect pour mon club, c’est une grande équipe. J’ai un grand entraîneur et une grande relation avec le propriétaire Rocco Commisso, qui m’a amené à la Fiorentina, mais aussi avec Joe Barone, le directeur général, et Daniele Prade, le directeur sportif. J’ai beaucoup de respect pour eux et pour le club», a-t-il dit.

Pour autant, Amrabat reste ouvert aux possibilités qui se proposent à lui. «J’ai un grand entraîneur à la Fiorentina. Je n’aime pas parler des autres. Mais oui, ce que Simeone fait, ce qu’il a réalisé… Il entraîne l’Atlético depuis de nombreuses années. J’aime son style de jeu. Il a gagné beaucoup et j’ai beaucoup de respect pour lui. Les joueurs de son équipe sont physiquement forts et agressifs. J’aime jouer de cette façon», a encore déclaré l’international.